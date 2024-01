Caro Pisamover e responsabilità

L’aeroporto Galilei di Pisa

dal 1983 è stato il primo aeroporto italiano collegato direttamente alla rete ferroviaria, ma la sua stazione è stata dismessa il 15 dicembre 2013 per essere sostituita, il 18 marzo 2017, dal Pisamover. Dal 1° gennaio 2024, i passeggeri in arrivo al Galilei devono pagare il biglietto della navetta per la Stazione, 6,50€, ben 4,00€ in più dell’offerta fatta per vincere la gara di aggiudicazione della sua Concessione. L’aumento, approvato dalla Giunta comunale col piano di riequilibrio economico finanziario, è già diventato argomento di dibattito politico, a cui non si sottrae il sindaco Conti, che chiama in causa l’aver ereditato un accordo capestro e che l’infrastruttura non funziona perché concepita male in partenza. In effetti le clausole di salvaguardia a favore del Concessionario, in caso di particolare sottoutilizzazione della navetta rispetto alle previsioni del Piano Economico Finanziario azzerano il rischio di impresa a carico dell’Associazione Temporanea di Impresa vincitrice della gara, accollandolo ai cittadini; circostanza da noi contestata, insieme ai costi e parametri resi noti nelle Assemblee Pubbliche dei CTP e subito denunciati in esposti alla Procura della Repubblica e Corte dei Conti, insieme all’assunzione di responsabilità per l’asseverazione del PEF, su cui la Banca erogatrice dei fondi necessari al Financial Project “specificò di non assumersi responsabilità sulla veridicità e congruità dei dati forniti e sull’attività di verifica e valutazione della proposta del promotore di competenza della pubblica amministrazione”. Poiché il consiglio Comunale era autorizzato ad approvare solo l’accordo di programma e il progetto preliminare e non il PEF, di competenza della Giunta, sentito il parere di esperti economici, chiediamo di verificare tale parere e render nota l’asseverazione del PEF, da parte della pubblica amministrazione. I cittadini hanno diritto di saperlo, visto che retribuiscono chi amministra i loro soldi.

*Amici di Pisa

e altre associazioni