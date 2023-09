Caro affitti, sale la protesta: "Case costose e fatiscenti. Andremo tutti in piazza"

"Sei uno studente che non riesce a permettersi gli affitti? È ora di dire basta" il volantino di Cambiare Rotta, parla chiaro. L’organizzazione giovanile ieri si è data appuntamento davanti agli uffici del Dsu pisano in piazza dei Cavalieri per denunciare l’aumento dei costi anche per le stanze in affitto a Pisa.

L’iniziativa dell’organizzazione studentesca della sinistra radicale va nella direzione della mobilitazione nazionale che si terrà il prossimo 19 ottobre.

"Negli ultimi anni il mercato privato ha fatto lievitare i prezzi degli affitti, senza alcun tipo di regolamentazione o equo canone – spiega Camilla Diurno, studentessa e attivista di Cambiare Rotta -. Vediamo che il diritto allo studio guarda sempre più agli investimenti privati. Basta vedere quello che è stato fatto con la residenza di San Cataldo. L’anno scorso la struttura è stata inaugurata in pompa magna, adesso siamo a settembre, gli studenti stanno arrivando e ci sono solo una cinquantina di posti letto assegnati su un totale di 200, e mancano ancora gli arredi".

A piantare la tenda simbolica simbolo della protesta degli studenti in tutta Italia, c’è anche Maria Francesca Satta, studentessa di Lingue fuorisede e Babysitter: "Dopo la pandemia ho dovuto far fronte a prezzi degli affitti sempre più alti – spiega -. Una singola in media si trova a 300 euro, ma si può arrivare anche a 400 euro, con tutte le spese escluse. Una corsa al guadagno sfrenato, la città universitaria infatti è anche la città turistica. Sono in tanti coloro che hanno preferito convertire le stanze in b&b, con un netto guadagno superiore".

Dello stesso avviso è anche Emanuele Magni, studente di Giurisprudenza: "Trovare una stanza e stare sotto i 300 euro è impossibile. Tutto a fronte di una scarsa manutenzione delle abitazioni".

Enrico Mattia Del Punta