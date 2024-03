Carica: tutti identificati. Indagini alla polizia. Entro la settimana il quadro completo

di Antonia Casini

Chi ha partecipato alla carica con i manganelli è stato identificato. Si è auto individuato nei video. Proseguono gli approfondimenti sui fatti del 23 febbraio in via San Frediano a Pisa, quando, durante il corteo pro Palestina, sono rimasti feriti 15 giovani (11 minorenni). La procura di Pisa ha delegato la polizia, lo Sco, il servzio centrale operativo che sul territorio si avvale della squadra mobile, e la Digos. Verifiche che proseguono in modo parallelo su due fronti, quello dei poliziotti (ci sono due feriti refertati anche tra loro) e quello dei partecipanti all’iniziativa che - ha ripetuto la questura nell’informativa già in procura - "non era stata autorizzata". Un lavoro che va avanti velocemente. Per quanto riguarda gli agenti, quelli che materialmente hanno partecipato alla carica sono stati tutti identificati, si sono auto individuati nei video. D’altra parte, erano stati consegnati il sabato stesso i nomi di tutti i presenti fra le forze dell’ordine. Resta ora da abbinare ogni singolo poliziotto ripreso mentre utilizza il manganello al manifestante rimasto ferito stabilendo anche i giorni di prognosi di ciascuno. Ma questa parte sarebbe quasi conclusa. Inoltre, continua l’identificazione dei partecipanti e delle persone che eventualmente saranno accusate di resistenza aggravata e per violazione dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quello che riguarda il preavviso delle manifestazioni al questore. Per questo secondo aspetto siamo all’80% del lavoro, ma l’idea è quella di arrivare a conclusione, almeno per le indagini, entro la settimana. Il ministro Piantedosi aveva annunciato quattro denunce in arrivo tra i manifestanti. .

La procura - segue il caso il procuratore capo facente funzione, Giovanni Porpora - viene informata passo dopo passao. Ma solo dopo che avrà il quadro completo ci saranno le prime iscrizioni nel registro degli indagati.