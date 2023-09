Grave carenza di infermieri. "Non parte neppure l’automedica"

Pisa, 28 settembre 2023 – In Toscana mancano all’appello almeno 5 mila infermieri. L’allarme arriva dal coordinamento regionale del NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche.

Se a livello nazionale la situazione è complessa e si stima un deficit di circa 65 mila infermieri, la Toscana non sta certo meglio. E nel territorio di Pisa la fotografia è speculare: la carenza di infermieri riguarda Pisa, Pontedera, Volterra, dalle strutture ospedaliere fino ai distretti territoriali. Il succo della questione è da ricercarsi in un blocco delle assunzioni, il che si traduce in carichi di lavoro enormi per chi è in servizio e in nuovi progetti che non decollano, vedi l’automedica a Pisa, o in progetti avviati ma con lo stesso numero di personale.

La dirigente sindacale di NurSind, Filomena Albano, tratteggia i contorni di una vicenda esplosiva che investe Pisa e la provincia. "Non ci sono infermieri per il blocco delle assunzioni di personale - spiega la sindacalista - se in Toscana mancano 5 mila infermieri, pensiamo ai gravi di lavoro per le figure professionali negli ospedali e nei territori. A Pisa, per esempio, non decolla il progetto di attivazione dell’automedica proprio per la carenza di infermieri.

Ne servirebbero 12 per far partire il servizio. A Pontedera la medicina soffre di una grossa mancanza di infermieri e a Volterra, in virtù del fatto che viene considerata zona disagiata, esiste una lista specifica in Estar. Ma senza assumere, la situazione resta grave". Il problema, come detto, tocca da vicino gli ospedali e la medicina territoriale. "A Pisa e in provincia, gli infermieri del territorio sono costretti a occuparsi anche della parte amministrativa - prosegue Albano - ed è paradossale creare figure nuove nei pronto soccorsi, come l’infermiere cosiddetto ‘flussista’ che smista i pazienti, se tutto viene fatto con lo stesso numero di personale.

Torniamo poi al caso della medicina di Pontedera, scoperta dal punto di vista infermieristico: il reparto è il cuore pulsante di un ospedale e se non vi è personale sufficiente, a cascata si creano problemi anche al pronto soccorso. Idem se manca personale sul territorio: si intasano i pronto soccorsi con accessi impropri"". E il problema riguarda anche le sostituzioni mancanti: "Solo il 50% dei pensionamenti viene sostituito".

Ilenia Pistolesi