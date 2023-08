"Carenza di vigili e mezzi Conti snatura il loro ruolo"

"Negli ultimi anni la situazione della sicurezza a Pisa è degenerata in un’emergenza che coinvolge vari aspetti della città e del suo funzionamento amministrativo. E ciò è dovuto anche al fatto che è mancata una regia dentro le istituzioni e nel governo della città, investimenti pubblici sul sociale e sulla riqualificazione urbana. E che l’unica iniziativa messa in campo dal sindaco sia stata quella di snaturare il ruolo di Polizia amministrativa, corpo ancora oggi in carenza di personale e strumentazione, in interventi sulla sicurezza al limite della loro opportuna competenza". Lo denunciano i capigruppo del Pd, Matteo Trapani, de La città delle persone, Paolo Martinelli e di Sinistra unita, Luigi Sofia, secondo i quali "la situazione già caotica è destinata a peggiorare dopo le scelte effettuate dalla giunta sulla riorganizzazione del personale dirigenziale: non esiste un comandante della Polizia Municipale e il corpo risulta sotto la direzione di una dirigente comunale con profilo amministrativo e la direzione della Polizia Municipale sarà probabilmente declassata a mero ufficio depotenziandola di fatto".

Infine i consiglieri del centrosinistra si dicono "preoccupati della situazione dei dipendenti della Polizia Municipale, chiamati a sostenere turni inaccettabili a causa del proliferare di servizi accessori e spesso soltanto utili per la propaganda dell’amministrazione". Secondo Ciccio Auletta (Diritti in comune) "la decisione della Giunta di approvare una nuova Macrostruttura aumenta il condizionamento della Giunta sulla macchina amministrativa, e quindi il condizionamento sulle figure apicali, determinando che le scelte decisive siano concentrate in poche direzioni sottraendole alle varie e libere professionalità competenti nei vari settori e sulla Polizia Municipale Conti decide di autoassegnarsi qualsiasi potere nella sostanza istituendo una nuova tipologia d’ufficio da lui dipendente, sostituendo la figura del dirigente della Polizia Municipale (direzione con maggior numero di dipendenti), con un funzionario".

Scelte, conclude il consigliere della sinistra radicale, che "mostrano la visione politica della destra, ben lontana da un’autentica organizzazione della macchina comunale in funzione degli interessi della cittadinanza: lo scopo è quello di svuotare l’autonomia della parte amministrativa del Comune e per questo chiediamo che la Giunta torni indietro e che si impegni tempestivamente ad aprire un confronto con le organizzazioni sindacali".