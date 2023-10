"Carcere sovraffolato. Oltre 60 persone in più"

Sovraffollato e fatiscente. Parole che ricorrono per il carcere Don Bosco. E’ il garante dei diritti dei detenuti, l’avvocato Alberto Marchesi, a ribadirle in audizione. Il suo mandato è scaduto, ma in attesa del nuovo bando è ancora lui a occuoparsi di un settore difficile come quello della casa circondariale. "Una situazione drammatica e oramai tristemente cronica", riassume Ciccio Auletta (Una città in Comune). Il quadro è stato illustrato dal garante in Seconda Commissione consiliare richiesta proprio dal gruppo consiliare Diritti in Comune: Una città in comune - Unione Popolare.

I numeri: 260 persone detenute (la maggior parte ha tra i 30 e i 20 anni) in un istituto che potrebbe contenerne 198: lo spazio vitale a persona è inferiore a 3 metri quadri. Malissimo le strutture. "Nelle celle del piano terra le persone dormono inserendo bottiglie nei bagni alla turca per evitare che risalgano i topi durante la notte", denuncia Auletta. "La sezione semiliberi, che dovrebbe essere una struttura a custodia attenuata e collocata fuori dalle mura carcerarie è priva dei servizi primari e in uno stato di totale abbandono. Secondo i dato di Antigone relativi alla rilevazione del 2022 il 23 % delle persone detenute ha problemi di salute mentale. Il Garante lo ha detto a chiare lettere, ed ha parlato di un sistema di tutela della salute mentale assolutamente non idoneo. Così come è carente la presa in carico delle persone che hanno problemi di dipendenza, che richiederebbe una più assidua presenza degli operatori del SerD nell’istituto". Quindi, la denuncia dell’"assenza totale del Comune in carcere già dal 2014".