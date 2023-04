Carcere di Pisa, la denuncia del Sappe: “Detenuto simula il suicidio e aggredisce un agente”

Pisa, 17 aprile 2023 – Nel carcere Don Bosco di Pisa un detenuto, di origini tunisine, ha «simulato di togliersi la vita», poi, «ha atteso l'ingresso degli agenti all'interno della propria cella per aggredirli, arrivando a colpire con uno schiaffo un collega, poi trasportato al nosocomio cittadino per le cure necessarie».

Lo denuncia il sindacato Sappe con il segretario regionale toscano Francesco Oliviero che parla di «giornata di ordinaria follia penitenziaria, nella scia della costante situazione di tensione che caratterizza le carceri regionali».

Per Oliviero, «il Don Bosco di Pisa, ormai da tempo, vive una cronica carenza di personale di tutti i ruoli. Da aggiungere la fatiscenza della struttura che necessita di una ristrutturazione non più rinviabile. Le carceri della Toscana stanno vivendo ormai da tempo momenti di grande difficoltà nella gestione dei detenuti. Sono continue le aggressioni al personale che si verificano senza che vi sia un intervento da parte degli organi superiori». «Siamo sconcertati - aggiunge - dall'assenza di provvedimenti in merito contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze, determinando quasi un effetto emulazione per gli altri ristretti violenti». Per Donato Capece, segretario generale del Sappe «tutti i giorni i poliziotti penitenziari devono fare i conti con le criticità e le problematiche che rendono sempre più difficoltoso lavorare nella prima linea delle sezioni delle detentive delle carceri, per adulti e minori»