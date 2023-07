Carcassa di Cane Abbandonata a Pisa, Le Guardie Zoofile Chiedono Informazioni

Una carcassa di un cane ritrovata all’interno di un sacco della spazzatura abbandonato sul ciglio di una strada. Anche qui le indagini sono in corso.

Domenica pomeriggio, le Guardie Zoofile, su attivazione dell’ufficio Tutela Animali del Comune di Pisa, sono intervenute nella frazione di Coltano per una carcassa di un cane abbandonata lungo il ciglio di via della Lavoria, all’interno di un sacco nero della spazzatura, "pertanto, sono state attivate tutte le procedure per il rilevamento di elementi e raccolta di prove per individuare il proprietario e le cause della morte", si spiega sulla pagina Facebook delle guardie.

L’appello sulla pagina social delle guardie.

" Nel caso i residenti della zona, o altre persone informate sull’accaduto, avessero informazioni utili a riguardo, si prega di contattare il 347.7687762, o inviare una email, anche in forma anonima, a: [email protected]

