Carabinieri, quasi un arresto al giorno "I reati più odiosi sono le truffe alle anziani"

di Carlo Baroni

PISA

Servire. Una parola che racchiude i più importanti significati dell’impegno degli uomini e delle donne che hanno scelto di dedicare la loro vita all’Arma dei carabinieri. Servizio è una parola che il colonnello Mauro Izzo, comandante provinciale dei carabinieri di Pisa, ha pronunciato ripetutamente nel discorso istituzionale che ha tenuto ieri pomeriggio, nella sede del comando, nella cerimonia del 209esimo annuale di Fondazione dell’Arma.

Proprio ai militari che prestano servizio – con una particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, contro le truffe agli anziani e le violenze di genere – il colonnello Izzo ha rivolto riconoscenza per quanto fatto e fanno a beneficio delle comunità nel rispetto di quella "bussola etica", caratterizzata dai valori di militarità, competenza, coraggio e umiltà, che hanno contraddistinto i militari dell’Arma, negli oltre duecento anni di storia patria, dalla fondazione della Benemerita: "La cultura dell’essere carabiniere che prevale sull’apparire deve tradursi in una dedizione quotidiana volta al bene comune – ha detto –, nell’obbligo di servire i cittadini, che è il ruolo autentico dei militari dell’Arma, attraverso quel rapporto di reciproca stima e fiducia che declina nell’espressione “Carabinieri con la gente, per la gente, della

gente” l’essenza più significativa dell’istituzione". Tutti i giorni. Con passione e dedizione. Elementi. questi, che sono alla base di importanti risultati anche dell’ultimo anno: 298 persone arrestate e 3.049 deferite in stato di libertà; su 17.200 reati circa registrati nella provincia di Pisa nel 2022, l’Arma ha proceduto per 13.400 circa di essi ovvero il 78% dei reati complessivi, attraverso l’opera delle quattro compagnie, le 40 stazioni e grazie al determinante contributo di tutte le articolazioni dei reparti speciali e forestali.

La cerimonia nella caserma "Sandulli Mercuro", si è svolta alla presenza delle più alte cariche istituzionali, civili, religiose e militari, con la partecipazione del Prefetto Maria Luisa D’Alessandro, che ha accompagnato il colonnello Izzo nella varie fasi dell’evento. Alla manifestazione, erano presenti rappresentanti della magistratura (il procuratore Giovanni Porpora e il giudice Beatrice Dani, presidente della sezione penale), il Questore Gaetano Bonaccorso, i comandanti delle forze armate, forze di polizia e dell’ordine della provincia ed i sindaci. Presenti i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma e dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Pisa. La cerimonia ha avuto inizio con l’ingresso dei gonfaloni del Comune di Pisa (decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare) e della Provincia nel cortile della caserma, dove era presente una compagnia di formazione.