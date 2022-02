VICOPISANO Il sindaco Matteo Ferrucci e il vicesindaco, Andrea Taccola, fanno il punto su alcune opere pubbliche in corso di realizzazione. Si inizia da Caprona e dal percorso ciclopedonale che collegherà il Ponte di Caprona-Zambra con il percorso già presente in paese. Uno snodo che, in pratica, permetterà di congiungere Cascina, Vico e Calci, a piedi e in bici. Un progetto che ha già preso avvio e che l’amministrazione compirà...

VICOPISANO

Il sindaco Matteo Ferrucci e il vicesindaco, Andrea Taccola, fanno il punto su alcune opere pubbliche in corso di realizzazione. Si inizia da Caprona e dal percorso ciclopedonale che collegherà il Ponte di Caprona-Zambra con il percorso già presente in paese. Uno snodo che, in pratica, permetterà di congiungere Cascina, Vico e Calci, a piedi e in bici. Un progetto che ha già preso avvio e che l’amministrazione compirà con la Provincia. A Uliveto Terme è stata completata l’area ludico-sportiva per ragazzi che sarà inaugurata a primavera. È stata realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Amos e grazie al contributo della Banca di Pisa e Fornacette. Sarà installato un defibrillatore donato ad Amos da Giovanni Giannotti e Ramona Florio. Inoltre sarà posizionato un altro gazebo in legno e verranno fatte aree per pallavolo, calcetto e una polivalente. Sempre in questa zona, in via 2 Agosto 1980, verrà realizzato un attraversamento pedonale rialzato. Proprio in questi giorni l’amministrazione sta acquisendo l’area, nel centro dell’abitato di Uliveto, dove sarà realizzato un Parco. Subito dopo l’acquisizione sarà approvato il progetto definitivo per poi espletare la gara e iniziare i lavori in questo polmone verde, un’area pianeggiante di circa 10mila metriquadri. Procede, poi, la messa in sicurezza della Provinciale Vicarese con la realizzazione di 4 nuovi attraversamenti pedonali luminosi. Da questa settimana saranno realizzati i marciapiedi in via Colombo, in via Pier della Francesca e in via Bachelet, a completamento di quelli già esistenti nella zona ’ex case nuove’. Infine a metà febbraio saranno installati bagni prefabbricati nel cimitero di Uliveto.

A Lugnano sarà illuminato il tratto di pista ciclopedonale, lungo la Provinciale Vicarese, fino alla discesa che collega al borgo di Noce, ed è giunto a termine il recupero dell’area degli antichi lavatoi di Lugnano, che sarà inaugurata il 27 febbraio. A Cucigliana sono in programma altre asfaltature che saranno completate entro fine 2022. A San Giovanni alla Vena è in fase di completamento lo Skate park in Piazza della Repubblica. Una richiesta arrivata da un gruppo di ragazzi e ragazze.