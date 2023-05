"Capovani portatrice di valori Lei come molti medici morti"

Non una "cerimonia universitaria", ma "un atto doveroso verso una collega di grande pregio". Il rettore, professor Riccardo Zucchi, ricorda la dottoressa Capovani anche come "madre di due figli che hanno studiato da noi, sono stati miei studenti". "Quando si parla di sofferenza e di morte violenta siamo sbigottiti e frastornati. Difficili le dichiarazioni di fronte a questa tragedia, possiamo solo far sentire la nostra manifestazione umana. E rifarsi ai valori morali, come hanno fatto tutte le civiltà che si sono dovute confrontare con questi drammi". "Ricordiamo Capovani come portatrice di valori manifestati dalla sua vita e trasmessi ai familiari e ai colleghi". Certo, "ci sono tanti problemi e questioni che devono essere però demandate a occasioni successive".

"Organizzare una cerimonia in Sapienza è stata un’idea della famiglia che noi abbiamo accolto subito. Ho avuto un’esperienza fugace di sua conoscenza: ho parlato con lei per 10 minuti che mi sono bastati per notare la sua grande vitalità, le vivacità, era entusiasta del suo lavoro. Penso a lei come a tutti i medici eroi che sono morti durante il Covid 19. Altro contesto a rischio è quello delle malattie psichiatriche. La domanda è se noi vi abbiamo aiutato abbastanza. Parlo come medico: mia moglie è medico di base e quando va a visitare alcuni pazienti psichiatrici ha paura. E mi chiede di chiamarla dopo poco". "Oggi – prosegue – non è l’occasione più adatta per sviscerare i vari problemi. Stiamo uscendo dalla pandemia perché ci siamo dati da fare tutti insieme. Le malattie psichiatriche sono in crescita purtroppo e dobbiamo trovare risorse e inventare nuovi strumenti".

Centinaia le persone presenti alla cerimonia che è stata condotta da Patrizia Alma Pacini, amica della famiglia della dottoressa Capovani. Molti i colleghi ma anche le persone comuni che le hanno rivolto un pensiero.

A. C.