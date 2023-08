"Caos-Pnrr a Cascina: Giunta incapace, Consiglio non è una comparsa"

Capigruppo e consiglieri del gruppo Lega Fratelli d’Italia e lista civica Leonardo Cosentini Sindaco all’attacco della maggioranza cascinese accusata di "inadeguatezza e scarsa sensibilità istituzionale". "Nel silenzio più totale fino a due giorni fa – accusano le minoranze di centrodestra – si scopre su una chat capigruppo della necessità di convocare in urgenza due commissioni, una dei capogruppo ed un consiglio comunale per non meglio precisate esigenze legate ai progetti del Pnrr. Un modo di procedere da padroni unici delle istituzioni introllerabile. La scadenza del 9 agosto 2023 per i progetti Pnrr è nota da oltre un anno, a Cascina il Pd e alleati se ne forse dimenticati?

Non è accettabile frustrare in questo modo il ruolo dell’opposizione che è di verifica e controllo dei processi amministrativi". Un modus operandi che le opposizioni criticano "nella forma e nella sostanza". "Sorprende, ma neanche poi così tanto, l’assenza del ruolo di garanzia del Presidente del Consiglio comunale– continuano – che avalla un procedimento che troviamo inadeguato e irrispettoso. Cascina è un Comune di quasi 50mila abitanti e non può veder ridotto a ruolo di comparsa il consiglio comunale,specie su un passaggio importante come il Pnrr. Il Consiglio non è asservito alla giunta e alla sua incapacità di consentire di organizzare un minimo i lavori. Rivendichiamo il rispetto del ruolo dei singoli consiglieri dei partiti e delle liste che rappresentano, l’autonomia del Consiglio rispetto alla giunta comunale. Per questo motivo preannunciamo che non parteciperemo alla Capigruppo alla Commissione e al consiglio comunale così frettolosamente convocati per incapacità ed inadeguatezza amministrativa".