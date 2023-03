Cantieri straordinari L’asfalto a Cisanello "In 5 anni rifatte strade come 42 campi di calcio"

"In cinque anni nelle manutenzioni dei quartieri abbiamo rimesso a nuovo le strade per una superficie pari a 42 campi da calcio". Lo dice con orgoglio il sindaco Michele Conti mentre presenta l’ultimo intervento in ordine di tempo, in via Frascani e Largo Bellonzi a Cisanello, davanti al cinema Isola verde Una riqualificazione della strada, aggiunge il primo cittadino, "a lungo attesa dai cittadini, che era stata segnalata più volte nei momenti di confronto con l’amministrazione comunale: oltre 7 mila metri quadrati di asfalto che riqualificheranno la strada e il piazzale al lato della chiesa, dove si svolge anche il mercato, ai quali si aggiungono altri 1200 metri quadrati di nuova asfaltatura in via Pistolesi".

Manutenzioni straordinarie

L’intera zona di Cisanello e Pisanova è interessata anche da altre manutenzioni straordinarie: dopo le riasfaltature di Via Manghi e Via Norvegia è in corso quella di via Francesco Pardi ("attesa dai residenti da almeno vent’anni", puntualizza Conti) dove è già terminato il rifacimento dei marciapiedi. Sono in programma inoltre i lavori di riqualificazione dell’asfalto di via Maccatella e un tratto di via Rosellini. Si tratta di un intervento complessivo del valore di circa 500 mila euro. "In questi anni - sottolinea il sindaco - abbiamo investito 14 milioni di euro sulle manutenzioni. Una dimostrazione evidente che negli anni precedenti era totalmente mancata una seria opera di riqualificazione dei quartieri e delle infrastrutture a servizio dei cittadini. Lo abbiamo fatto ascoltando le segnalazioni dei residenti".

Il verde

Sempre a Cisanello, ad aprile, sarà inaugurato il Parco Europa con 500 nuovi alberi e la pista ciclopedonale. "Ma qui abbiamo collocato -conclude Conti - anche i 4 boschi urbani da 100 alberi per i nuovi nati, l’area a verde in via Norvegia e i prossimi progetti come la grande area verde in via Pungilupo".

L’assessore Latrofa

"Queste nuove asfaltature - osserva l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa - rappresentano plasticamente quella che è stata la nostra azione in questi anni. Il grande piano delle manutenzioni è stato infatti un tratto distintivo del nostro mandato, che ci ha permesso di muoverci su un doppio binario: da un lato il continuo confronto con i cittadini, dei quali abbiamo raccolto segnalazioni e richieste, dall’altro la programmazione scientifica degli interventi, grazie alla scansione e alla mappatura completa di tutti gli asfalti comunali che ci ha aiutato nella scelta dei lavori prioritari".

Pisamo

Manutenzioni, sottolinea l’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone, "che sono state importanti sia nella quantità che nella diffusione nelle varie zone cittadine."A livello personale – ha detto – , essendo nato e cresciuto a Pisa, non posso nascondere la soddisfazione di poter in piccola parte restituire ciò che questa città mi ha dato. Da oggi anche questa parte di Pisa è connessa in maniera migliore con le altre aree, riqualificata e totalmente rinnovata".

Gab. Mas.