Pisa, che anno sarà: “Inizieranno i cantieri del Pnrr, così la città si trasformerà”

Pisa, 23 dicembre 2023 – «Il 2024 sarà l’anno dei cantieri del Pnrr che continueranno a trasformare la città, ma anche quello in cui nascerà la nuova municipalizzata dei grandi eventi". È la promessa fatta ieri alla città dal sindaco, Michele Conti, nel consueto incontro di fine anno con i media.

"E possiamo proseguire con la nostra programmazione grazie al fatto di avere approvato, come consuetudine di questo Comune - ha ha aggiunto il primo cittadino - il bilancio nei tempi previsti dalla legge. Un grande lavoro per il quale ringrazio i consiglieri di maggioranza e opposizione che hanno lavorato duramente nelle ultime settimane approvando num erosi ordini del giorno in maniera bipartisan perché le buone scelte per la città non hanno colore politico".

Conti, dopo avere ricordato, l’attenzione alle fasce deboli della popolazione "proseguendo e incrementando l’impegno a sostegno dei bonus per venire incontro a esigenze concrete, a spese reali delle famiglie, finanziati sia con risorse comunali che statali", ha confermato il via libera, nei prossimi mesi, alla nuova municipalizzata Pisa Crea, "che si dovrà occupare di produrre e promuovere i grandi eventi, sulla falsariga di società analoghe già presenti in città come Lucca, Genova e Venezia: perché vogliamo attrarre sempre più turisti e visitatori dopo un anno comunque positivo con un incremento del 10% degli arrivi rispetto al 2022 e del 3,7% delle presenze straniere".

"Il 2024 - ha assicurato il sindaco - sarà però anche l’anno in cui si vedranno partire i cantieri del Pnrr: in ballo c’è il futuro della città per i prossimi anni e la qualità della vita dei cittadini (penso ai lavori in partenza per le riqualificazioni tra via Rindi e via Piave e via Contessa Matilde, ma anche i lavori a Cisanello). Ci occuperemo di di mobilità sostenibile (con i tanti tratti di piste ciclabili cantierabili o in corso di realizzazione), ma anche nuove scuole e impianti sportivi. E infine, i lavori per il recupero e la valorizzazione di tratti importanti del nostro centro storico (tratti di mura urbane alla cittadella galileiana, il parco urbani alla Cittadella, il bastione Barbagianni, la ex chiesa della Qualquonia)".

Del resto, ha sottolineato Conti, "il nostro mantra è quello della città da 100 mila abitanti e sappiamo che è un obiettivo che passa attraverso le scelte urbanistiche che richiedono tempi lunghi: abbiamo perso una grande occasione negli anni passati con il piano d’area che non è mai decollato nonostante sia costato alle tasche dei pisani cifre conside revoli per gli emolumenti ai suoi dirigenti".

«Da parte nostra non ho rimpianti - ha chiosato - ma rivendico la scelta del piano strutturale intercomunale con Cascina, anche se resta sul tappeto il problema di un mancato dialogo con gli altri comuni limitrofi a noi. Entro un anno il piano operativo sarà pronto e le prime differenze si vedranno".

Parlare della città del futuro, ha concluso Conti, "significa anche parlare del futuro dell’ex Santa Chiara, perché la riconversione dei padiglioni ospedalieri è decisiva: il piano Chipperfield è un’ottima base di partenza ma va rivisto con funzioni nuove prevedendo in quell’area la cittadella congressuale, destinazione ricettiva ma anche alcune funzioni pubblicistiche di livello nazionale o internazionale, come in passato era avvenuto per il progetto di trasferire qui l’agenzia del farmaco".