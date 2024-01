"Cantieri fantasma" a Pisa. Imprenditore finisce nei guai: "Lavori mai eseguiti coi bonus"

Cantieri fantasma. I lavori non sarebbero mai stati eseguiti o solo in piccola parte. Bonus facciate e ristrutturazioni, nei guai il legale rappresentante di una ditta che si occupa di edilizia e di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri: è stato denunciato per "indebita percezione di erogazioni pubbliche", come scriviamo anche nelle pagine nazionali. E’ la seconda attività in pochi mesi. Le indagini, condotte dalla guardia di finanza di Pisa e coordinate dalla Procura, hanno portato anche al sequestro preventivo (disposto dal gip) per oltre 375 mila euro. In tutto, sarebbero una decina i condòmini rimasti danneggiati, anche se l’inchiesta non è ancora terminata.

Le accuse. Secondo quanto è stato ricostruito fino a ora dalle fiamme gialle, la società avrebbe fatto false dichiarazioni su lavori edili avvenuti, soprattutto per il Bonus facciate (decreto "Rilancio"). Il sistema - secondo quanto appurato per il momento - sarebbe servito alla ditta per motivi fiscali e di bilancio. I controlli, d’iniziativa dei finanzieri, hanno portato a scoprire cantieri mai avviati e scadenze non rispettate. Al setaccio la documentazione contrattuale, sono state inoltre ascoltate le persone interessate. Effettuati anche sopralluoghi su tutto il territorio pisano. Nella quasi totalità dei palazzi non sono stati trovati ponteggi, né addetti ai lavori, né erano esposti i cartelloni con le indicazioni previste dalla legge, anche perché l’impresa nel mirino non risulta mai aver avuto dipendenti e neppure mezzi. I condòmini hanno versato alla ditta quote che vanno dal 10% fino alla metà dell’importo complessivo per la ristrutturazione del loro immobile che non sarebbe mai avvenuta.

Tramite l’adozione della misura cautelare reale, "nella misura di 375 mila euro – spiegano i finanzieri – è stata impedita l’introduzione e la circolazione, nel circuito economico legale, di crediti di imposta indebiti, tra l’altro, utilizzabili in compensazione con debiti tributari o cedibili a terzi". Il sequestro è stato eseguito direttamente sul “cassetto fiscale” dell’impresa pisana.

A luglio scorso la Finanza pisana aveva svolto un’operazione simile, ma in quel caso la cifra era stata superiore, oltre 2 milioni e mezzo di euro e gli indagati erano due. In quel caso furono 45 i cantieri controllati, oltre che a Pisa, nelle province di Roma, Milano, Monza, Varese, La Spezia, Massa, Lucca e Pistoia.

Antonia Casini