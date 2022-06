Cantiere infinito: lavori mai iniziati. Le promesse

Dovrebbero riprendere a giugno i lavori per la ristrutturazione e l’adeguamento della porzione di Sapienza che ospita la Biblioteca Universitaria di Pisa. Mentre gli spazi dell’Ateneo sono aperti e rinnovati sin dal 2018, quelli della Bup restano il simbolo dell’attesa o, se vogliamo, del cantiere infinito. Il cartello di inizio lavori sull’impalcatura in piazza Dante annuncia l’inizio lavori il 23.12.2020 e la loro fine il 24.03.2022. Ma quei lavori non sono mai iniziati, se non per poche settimane, nel febbraio 2020 e poi interrotti non solo dalla pandemia, ma da una sequela di beghe burocratiche a cui si sono poi aggiunti la scarsità delle materie prime e l’aumento dei prezzi. Tutto da rifare, insomma, o da cominciare da capo, come la progettazione del secondo piano. Una anomalia segnalata un anno fa al Ministero della Cultura (da cui dipende la BUP) dal direttore Daniele Cianchi. A fronte di tre milioni di euro resi disponibili dal Ministero, i suoi tecnici incaricati della progettazione per la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali che si estendono su due piani, stesero il progetto per un solo piano anziché per entrambi. Una storia assai curiosa col risultato di allungare i tempi ed eventualmente far lievitare i costi. Cianchi ha annunciato di aver finalmente ottenuto "che entro dicembre sia pronto anche il progetto del secondo piano". Oltre a ciò, Cianchi ha ricevuto dal Ministero alcuni importanti finanziamenti per adeguare il San Matteo, dove il 30% dei libri è trasferito da alcuni anni e in consultazione. Sul fronte Sapienza, invece, la speranza dettata da Cianchi è che entro dicembre del 2023 la Bup possa riaprire in Sapienza con i libri oggi in deposito nell’Archivio di Stato a Lucca. Il direttore della Biblioteca ha ricordato la battaglia di Chiara Frugoni per salvare la Bup, "spendendo il proprio nome e la propria autorevolezza a tutti i livelli istituzionali". Frugoni, prima di vincere il concorso da docente universitario aveva lavorato come bibliotecaria proprio in Bup e in questi dieci anni aveva dedicato la sua lotta perché fosse riaperta alle giovani generazioni.

E.M.