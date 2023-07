Canoni demaniali "Aumento illegittimo" "Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione"

"L’aumento del 25% sui canoni delle concessioni demaniali è illegittimo, lo stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato", dichiara il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani. "Questo è un primo, importante punto a favore dei balneari pisani, perché non ci può e non ci deve essere niente al di sopra della legge, anche per quanto riguarda la nostra categoria", aggiunge il presidente. "Per stabilire l’incremento del +25% - il più alto nella storia sui canoni demaniali marittimi - si è applicato un indice statistico non previsto a livello normativo. Adesso si tratterà di capire con i nostri legali se e come rendere valido ed efficace per tutti gli stabilimenti lo stop a questa impennata", spiega Fontani riguardo la nuova sentenza, che ribalta il precedente verdetto del Tar del Lazio.

"La nostra attività sindacale prosegue senza sosta, nell’interesse di tutti i balneari italiani", ci tiene a precisare il presidente di Sib Confcommercio Pisa. "Il prossimo 24 ottobre è fissata l’udienza davanti alla Corte di Cassazione a sezione unite, sul ricorso presentato dalla nostra federazione nazionale per annullare la sentenza del Consiglio di Stato, che ha disapplicato la legge Centinaio e fissato il termine di scadenza delle concessioni vigenti al 31 dicembre 2023. Una sentenza che qualche illustre giurista è arrivato a definire inquietante, e che di fatto, in un colpo solo, si sostituisce al Legislatore, alla corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea. Sappiamo bene che la soluzione della “questione” balneare spetta esclusivamente al Governo e al Parlamento, che hanno il dovere di mettere in sicurezza l’intero settore".

L’aumento, calcolato in base agli indici Istat, era stato deliberato in una circolare mandata il 30 dicembre 2022 dal Ministero delle Infrastrutture. La misura minima del canone era stata fissata a 3.377,50 euro. "L’anno scorso era aumentata dell’8% circa, quest’anno del 25% – commentò in quell’occasione Fontani – fate voi la media. L’aumento è ingiusto perché squilibrato, uguale per tutti e non proporzionale. Non siamo contrari a priori all’aumento dei canoni, ma era opportuno discuterne coinvolgendo tutti e ampliando il discorso ad una serie di punti, in primis la questione aperta delle concessioni che naviga ancora nell’incertezza".

Giulia De Ieso