Cani anti droga al Buonarroti e al Santoni: "Interventi richiesti da noi a inizio anno"

Controlli nelle aree comuni del complesso "Marchesi" richiesti dai dirigenti scolastici a inizio anno. La finanza, con l’unità cinofila anti droga, è stata nei cortili dell’istituto Santoni e in quelli del liceo scientifico Buonarroti di Pisa nella mattinata di giovedì. Sono gli stessi presidi, i professori Alessandro Salerni e Maurizio Berni, contattati, a spiegare che: "Ogni inizio anno, scriviamo a tutte le forze dell’ordine pisane perché ci aiutino a controllare le aree comuni della nostra struttura che è aperta. Impossibile, infatti, verificare anche gli estranei. Le nostre sono scuole strutturalmente aperte e noi sollecitiamo un controllo".

Anche negli anni passati si sono svolti controlli periodici. A marzo del 2023, fu lo stesso professor Berni a contattare la polizia municipale. "Abbiamo chiesto attenzione particolare alla terrazza esterna – aveva spiegato il dirigente scolastico – questo spazio è frequentato anche da persone esterne alla scuola". Un controllo con i cani antidroga e l’allora Nosu dellla polizia municipale che fu invocato anche "dai genitori e dal consiglio d’istituto". "Ho dato disponibilità per effettuare questi controlli che hanno riguardato, soprattutto, le persone che frequentano la zona della terrazza".

Controlli che vengono svolti regolarmente anche come prevenzione, "per evitare, appunto, che possano circolare le droghe in ambito scolastico". Stavolta hanno partecipato, oltre ai militari della guardia di finanza, anche i cani che si occupano di fiutare eventuali stupefacenti.

A. C.