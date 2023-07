Il cane agente in pensione: è malato e deve curarsi. Affidato alla conduttrice

Pisa, 25 luglio 2023 – Un rapporto strettissimo, di amore e rispetto profondo. E’ quello che lega il cane Arek, un Pastore tedesco, alla sua conduttrice alla quale è stato affidato "a titolo gratuito" dopo la "pensione".

E’ malato, infatti, ha la pancreatite e non può più prestare servizio nell’unità cinofila della polizia municipale. Lo stabilisce una determina firmata dal comandante (in scadenza) Alberto Messerini, datata 21 luglio, che precisa che l’assistente si farà carico "per il prosieguo, di tutte le spese di cure, mantenimento e quant’altro". Un’adozione "così da non interrompere il legame affettivo fin qui maturato e che, in caso di affidamento a soggetto diverso, provocherebbe indubbie ripercussioni sul comportamento e sulla stabilità emotiva dell’animale".

Una nuova vita per Arek che ha contribuito, con il suo fiuto, a sequestrare sostanze, arrestare pusher e smantellare parte del mercato della droga in centro. Arek e Lady, a cui si è aggiunto nel 2021 un terzo esemplare, hanno seguito un addestramento all’interno della tenuta di San Rossore di circa 8 mesi, durante i quali hanno imparato ad interagire con i loro conduttori (agenti della municipale con esperienze pregresse di allevatori) e, successivamente, hanno sviluppato un fiuto per la ricerca delle sostanze stupefacenti, dall’hashish alla marijuana fino all’eroina e alla cocaina. Sono entrati in servizio nelle unità cinofile antidroga a partire dal mese di luglio 2020.

La notizia è approdata fino alla pagina facebook "Sei di Pisa se" amministrata da Claudio Meoli, ex poliziotto e sindacalista, il quale ha lanciato un appello (opera del gruppo e non della conduttrice che nulla ha preteso, ndr ) per visite, medicinali e mantenimento. "Chiediamo al sindaco Michele Conti che le cure di Arek siano a carico del Comune e non della sua conduttrice", scrive Meoli. "Atteso il servizio che ha svolto per la comunità pisana, se lo merita".

E prosegue: "Condividete, condividete fate girare l’appello per Arek". Sotto sono diversi i commenti. Tra cui quello di Sandra Capuzzi, ex assessore al Sociale di Pisa: "Qui c’è un vuoto normativo enorme di carattere nazionale e non locale. Andrebbe rivista la normativa che riguarda il sostegno delle cure sanitarie per gli animali in generale. A maggior ragione per la questione specifica".

Restano dunque due i cani del Nucleo cinofili. Mentre la conduttrice è stata destinata al Nucleo centro.

Antonia Casini