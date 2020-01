San Giuliano Terme (Pisa), 17 gennaio 2020 - Ha visto delle persone scavare in un campo. Movimenti sospetti: sicuramente non erano agricoltori. Ha quindi fatto una segnalazione alle forze dell'ordine permettendo alla Guardia di Finanza di scoprire quattro chili di eroina, che sul mercato avrebbero fatto guadagnare 500mila euro.

E' accaduto a Colignola, frazione di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Con la droga sequestrata sarebbero state fabbricate almeno 20mila dosi. La droga era stata accuratamente sotterrata e l'impiego delle unità cinofile ha permesso di individuare i due nascondigli, situati a circa 30 metri di distanza l'uno dall'altro. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire a chi ha nascosto lo stupefacente destinato ad alimentare le piazze di spaccio di Pisa e della provincia.