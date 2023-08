Campionessa

La velocista (nella foto Ansa) ci risponde da Colonia mentre è in attesa dell’aereo per Fiumicino di ritorno dai mondiali di Budapest. "Ovviamente speravamo in una staffetta senza intoppi, che non è scontato. Nessuna di noi però pensava ad un tempo del genere (42secondi e 14 millesimi): abbiamo demolito il vecchio record, che era di 42 secondi e 71 millesimi".