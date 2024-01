Campi elettromagnetici: "Oltre i valori limite"

Innalzamento dei valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, l’amministrazione comunale di Calci esprime forte preoccupazione. In una lettera, firmata dal sindaco Massimiliano Ghimenti e l’assessore all’ambiente Stefano Tordella, inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell’Ambiente e della Salute, ai membri della Conferenza unificata per i rapporti tra Stato, Regioni e Province, all’Anci, all’Ausl e all’Arpat, l’amministrazione calcesana ha chiesto che i limiti di esposizione non vadano in alcun modo modificati, che il calcolo delle emissioni venga effettuato sui 6 minuti e non come valore medio sulle 24 ore. Allo stesso tempo, ha chiesto che qualsiasi decisione di ritoccare i limiti sia lmente certificata da organismi scientifici indipendenti oltre che da tutte le istituzioni pubbliche. "Siamo contrari – sottolineano Ghimenti e Tordella - a qualsiasi forzatura che faciliti ulteriormente l’installazione delle antenne limitando al contempo la possibilità di azioni mitigatorie che alcuni Comuni, come il nostro, portano avanti a tutela della popolazione. Anche quest’anno - aggiunge il primo cittadino -, abbiamo fatto l’assemblea pubblica per informare adeguatamente la cittadinanza, sia sul Piano Antenne 2024, sia sulle novità normative sia, non da ultimo, sulle rilevazioni eseguite sul territorio per misurare i campi elettromagnetici effettivamente generati dagli impianti già presenti. Si tratta di una azione che la nostra amministrazione ha introdotto a Calci affinché, nei limiti delle nostre possibilità, si potesse avere uno strumento per ridurre gli impatti". Le rilevazioni "sul campo", sono accessibili anche dal sito del Comune.