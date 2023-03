"Campagna di ascolto Cinquecento proposte"

"Pisa al Centro, superate le 500 proposte ricevute dalla cittadinanza durante la campagna di ascolto". I gazebo proseguono ormai da 9 mesi ed hanno già toccato almeno una volta tutti i quartieri cittadini, da ora in avanti gli appuntamenti raddoppieranno passando a due a settimana per garantire un contatto ancora più capillare sul territorio. L’obiettivo di Pisa al Centro è raccogliere entro maggio almeno 2000 proposte provenienti dalla cittadinanza. "La campagna di ascolto di Pisa al Centro, associazione di cittadini che vuole sostenere l’azione amministrativa di Michele Conti - affermano Francesco Pagni e Luca Marinari, referenti per la proposta all’interno di Pisa al Centro, e continuano - studi specialistici denotano come una migliore segnalazione degli attraversamenti pedonali, ad esempio, porti ad una diminuzione degli incidenti fino al 40%; a Pisa tanti attraversamenti pericolosi sono già stati messi in sicurezza negli ultimi anni e gli interventi proposti intendono integrare un lavoro già avviato per raggiungere l’eccellenza".