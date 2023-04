Da manager a contadino. "Tuteliamo la biodiversità"

Pisa, 15 aprile 2023 – «Ho lasciato il mio vecchio lavoro come manager in una multinazionale per portare avanti l’azienda di famiglia". A parlare, è Pietro Agostini, 34 anni, della Fattoria Le Prata di via di Gello.

Lui assieme ad altri giovani imprenditori agricoli concorre all’Oscar green 2023 di Coldiretti. "Invece di arrenderci al Covid, abbiamo deciso di procedere ad un vero business plan di rilancio e di crescita.

Abbiamo aperto in Lungarno Pacinotti 24 la Bottega della nostra azienda di Gello dove abbiamo ricavato anche un agriturismo. La nostra visione è quella del Farm to fork, cioè dal campo, alla forchetta. I nostri prodotti sono coltivati e lavorati in loco. Non solo li vendiamo al dettaglio ma li portiamo in tavola. E vi assicuro che dà una soddisfazione straordinaria coltivare e rendere fruttifero un terreno di 30 ettari con un bassissimo impatto ambientale. Questa è la mission educativa; produrre a basso impatto prodotti che costano pochi centesimi in più rispetto a quelli del supermercato ma fanno bene a chi li mangia ed alla natura stessa".

Assieme ad Agostini, c’è anche Marco Napoli allevatore di Santa Luce. Ha iniziato già a 26 anni nell’azienda La Casarossa e dice: "Soddisfazioni e sacrifici vanno di pari passo per un allevatore. Ci alziamo alle 6.30. Non c’è Natale né Pasqua. C’è il radicamento al territorio, ma soprattutto c’è la fidelizzazione dei clienti che riscoprono antichi e sani prodotti. Trenta anni fa non era un vanto fare l’allevatore e l’agricoltore, oggi sì, ed i giovani hanno un approccio serio alla sostenibilità".

E poi partecipa anche Marco Pacini, del settore ortofrutticolo, 39 anni, figlio d’arte ci dice: "Tuteliamo la biodiversità. Abbiamo prodotti da orto che poi arrivano in tavola e non si trovano se non da noi. Queste sono le nostre soddisfazioni, questo il nostro lavoro che ho appreso dal mio bisnonno".

Pacini è l’amministratore dell’omonima azienda in zona Migliarino ed è tra le più grandi della Toscana con oltre 50 milioni di piantine da orto. "Preserviamo prodotti locali o autoctoni che altrimenti verrebbero dimenticati e sparirebbero. Faccio solo due esempi come il melone zatta che chiamiamo amichevolmente "brutto ma buono" ed il pomodoro patata che è originario della zona di confine tra Umbria e Toscana, un pomodoro dolcissimo che dà un frutto di anche un chilo".

Pacini fa un excursus su come è cambiato il suo settore. "Fino a dieci anni fa, i nostri clienti erano i pensionati. I tempi sono cambiati. Ora ci sono i pensionati ma anche tante famiglie con bambini che si riavvicinano all’orto. Non solo come fonte di educazione ma anche come sostentamento. Il covid ha insegnato quanto fosse bello avere uno spazio verde ed ancora di più se era un orto. In agricoltura si può ancora fare passi da gigante. Nell’industria no. E’ troppo avanti. Un giovane con idee in agricoltura cresce molto, ci sono ambiti di business ancora inesplorati. L’agricoltura è un settore primario perché è di primaria importanza".

Al contest partecipa anche Luca Francalacci, 28 anni, dell’azienda Famiglia Caprai di Lari.

Carlo Venturini