"Cambiare e coinvolgere la base Al Pd non basta più il ‘ritocchino’"

Domani elettori e simpatizzanti Pd sono chiamati a scegliere il nome di chi guiderà il partito a livello nazionale e regionale. La scelta è rispettivamente tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein e tra Valentina Mercanti ed Emiliano Fossi. Giovanni Russo, segretario comunale di Cascina, è il capolista provinciale a sostegno di Emiliano Fossi per la segreteria regionale.

La linea Schlein è più di rottura, cosa cambiare e cosa no delle esperienze sul territorio?

"Da cambiare c’è il mancato coinvolgimento della base, da tenere c’è la passione dei nostri militanti. Va superata l’era degli accordi tra pochi e privilegiare il dibattito collettivo. Il Pd è l’unico partito organizzato con una base solida, una comunità che vogliamo vedere crescere".

Una sfida delle primarie riguarderà i numeri della partecipazione, come si ricuce la frattura con gli elettori?

"Non basta attivarsi solo in occasione delle elezioni o delle primarie. C’è bisogno di un confronto continuo con lavoratori,sindacati, terzo settore e tessuto imprenditoriale. Serve una visione politica che metta al centro lotta alle disuguaglianze e al precariato per ritrovare una chiara identità di sinistra e ricucire il rapporto di fiducia con i cittadini. La battaglia di Fossi per la Ex Gkn dice chiaramente da che parte deve stare il partito".

Quali sono le istanze della provincia che porterà all’attenzione regionale?

"La scelta del segretario regionale è importantissima. In Toscana non c’è mai stata una riflessione adeguata sulle recenti fragorose sconfitte. Un campanello di allarme suonato anche alle ultime politiche. Urge il cambiamento, anche in Toscana, affinché il Pd non sia percepito come forza di conservazione. Quanto ai temi del territorio la mia attenzione va sul potenziamento delle infrastrutture. La Toscana intera deve viaggiare a un’unica velocità. E investire in una sanità pubblica che possa ridurre le liste d’attesa e garantire a tutti accesso alle cure potenziando l’assistenza sanitaria di prossimità".

Il suo appello al voto?

"Il Pd non ha bisogno di ritocchini ma di cambiamento profondo. C’è da ricostruire un partito che torni a farsi carico degli ultimi, difenda i diritti sociali e civili e si batta per una transizione ecologica sostenibile. Votiamo Fossi segretario regionale per dare una nuova speranza".