"Calo costante delle nascite a Pisa: -434 parti in dieci anni, dati preoccupanti"

PISA

Negli ultimi dieci anni i parti all’ospedale di Pisa sono andati progressivamente calando con un saldo negativo alla fine del decennio di 434 unità. Il calo delle nascite tra il 2013 e 2023 fa registrare un saldo negativo di 468 unità, anche qui con un andamento sostanzialmente progressivo. I dati del grafico in questa pagina ci confermano tuttavia che, al netto del problema della denatalità diffuso e cronico in tutte le aree del Paese, che il “peso” dell’azienda ospedaliero universitaria pisana come centro di riferimento non solo dell’area pisana per le donne in gravidanza. Se nel 2013 i parti furono 2124, dieci anni più tardi ne sono stati registrati 1690. Con un crollo significativo nel quadriennio 2016-2019 che passano dai 1901 del 2016 ai 1630 dell’anno pre Covid. Per poi tornare a crescere lievemente (1717 parti nel 2021 e 1703 l’anno seguente, fino ai 1690 del 2023). Le nascite (con saldo superiore per effetto dei parti gemellari) calano abbondantemente sotto i 2000 nuovi nati annui dal 2016 e si attestano intorno ai 1700 nuovi nati all’anno dal 2018 al 2023 con un trend più stabile.