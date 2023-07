Calcio, il programma del XXIII Certosa Festival

Calci (Pisa), 5 luglio 2023 - Sul filo della memoria, la XXIII edizione del Certosa Festival dal titolo “Ieri ed Oggi” propone una serie di spettacoli nei quali la musica si fa "voce narrante" incredibilmente potente. Sette appuntamenti gratuiti nei mesi di Luglio e Settembre, ai quali si aggiungono due iniziative dedicate ai più piccoli, il tutto per arricchire l’offerta culturale e di svago in Valgraziosa durante l’estate, a beneficio di residenti e turisti. Il Certosa Festival 2023, sotto la direzione artistica di Salvatore Ciulla, è realizzato grazie al contributo del Comune di Calci, della Fondazione Pisa e della Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, nonché grazie al sostegno e la collaborazione di associazioni, enti e sponsor. Certosa festival 2023, Calci (PI) - Programma Venerdì 7 Luglio - Piazza Garibaldi I NIGHT FISHER Dal Rock Progressive Inglese a quello Italiano Venerdì 14 Luglio - Piazza Garibaldi LA CANZONE FIORENTINA TRA ROMANZA E LIED con Marina Fratarcangeli (soprano), Carlo Morini (baritono), il Gruppo Polifonico Vocale Interludium in collaborazione con il Coro Caos Armonico di Signa, Massimiliano Ghiribelli (clarinetto), Nina Bouklan (violoncello), Daniela Novaretto (pianoforte) Venerdì 28 Luglio - Piazza Garibaldi I JANELAS QUARTET IN CONCERTO con Giovanni Tuccio (voce, chitarra e contrabbasso), Giovanni Andreoli (tromba e flicorno), Michele Lenzi (contrabbasso, chitarra e fagotto), Mario Ventrelli (batteria e percussioni) Mercoledì 6 Settembre - Piazza Garibaldi ALLERIA NEW YORK - NAPOLI viaggio di andata e ritorno attraverso alcune tra le canzoni più iconiche del XX secolo con Piero Frassi (keyboards), Andrea Beninati (batteria), Emanuele Marsico (tromba) Venerdì 8 Settembre - Piazza Garibaldi LA STRANA PIAZZATA DELLA MUZIC ITALIEN Concerto di musica emergente a cura dell'omonimo collettivo musicale toscano Mercoledì 13 Settembre ore 21:15 - Teatro Valgraziosa MASCAGNI TRA PAROLE E MUSICA (Omaggio a Pietro Mascagni) con Fulvio Venturi - Voce recitante Concerto lirico Venerdì 15 Settembre - Pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao OMAGGIO A PAPA FRANCESCO LA LEGGENDA DEI TRE COMPAGNI, PRIMA VITA DEL SANTO DI ASSISI Lettura drammatica cura di Salvatore Ciulla (voce recitante) e musiche di Antonio Ciulla eseguite dall'autore. Con il Certosa Festival Teatro Ragazzi - con la Compagnia I Chicchi d'Uva (Teatrino degli Ulivi — ore 16) Domenica 3 Settembre I CIARLATANI, SALTIMBANCHI STRAMPALATI Domenica 17 Settembre MELE ALLA KARACONGIOLA

M.B.