Calci vara il pacchetto scuola Mense e servizi di trasporto iscrizioni entro il 31 agosto

Scade il 31 agosto il termine ultimo per formalizzare l’iscrizione ai servizi di refezione e trasporto per l’anno scolastico 20232024 e la richiesta dei servizi mensa e scuolabus è da effettuarsi online, sul sito istituzionale del Comune di Calci, una volta saldate eventuali morosità relative al passato anno scolastico. È inoltre in pubblicazione anche il bando per l’assegnazione del "Pacchetto Scuola", contributo economico destinato a studenti e studentesse appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.748,78 euro, di età non superiore a 20 anni compiuti entro il 22 Settembre 2023, data di scadenza per la presentazione della domanda.

"È importante ricordarsi di fare domanda al bando del Pacchetto Scuola e ai servizi scolastici – sottolinea la vicesindaca Valentina Ricotta -, al fine di beneficiare di aiuti concreti a sostegno delle famiglie. Allo stesso tempo l’amministrazione, una volta ricevute tutte le iscrizioni, avrà modo di pianificare al meglio l’erogazione dei servizi scolastici. Invitiamo le famiglie a procedere quanto prima, senza aspettare gli ultimi giorni, ritirando i moduli negli uffici comunali o accedendo al sito istituzionale dell’ente".

Per beneficiare del “Pacchetto Scuola” gli studenti devono altresì essere iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali oppure a un percorso di formazione e di istruzione professionale (IeFP) in una scuola secondaria di secondo grado o in una agenzia formativa accreditata. I requisiti anagrafici non si applicano agli studenti con disabilità o con invalidità non inferiore al 66%.

Il contributo del “Pacchetto Scuola”, ancora in via di definizione, potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri scolastici, di altro materiale didattico e per servizi scolastici. Il bando ed i moduli per richiedere il contributo sono disponibili all’Urp e sul sito istituzionale del Comune di Calci. Per quel che riguarda i libri di testo il Comune di Calci, nel rispetto della normativa, li fornisce a tutti gli alunni delle scuole primarie residenti nel territorio comunale: sia per gli alunni residenti frequentanti la scuola Primaria di Calci sia per gli alunni residenti frequentanti istituti fuori Comune, i libri saranno forniti dalla libreria “Armani” di Calci (tel. 050.1938239). Gli alunni non residenti nel Comune, anche se frequentanti la scuola primaria di Calci, dovranno rivolgersi all’ufficio scuola del proprio Comune, che provvederà alle opportune comunicazioni in merito alle librerie fornitrici. Intanto sono aperte le pre-iscrizioni al Doposcuola CIAF Comunale di Calci, gestito dall’Associazione Bambini e Bambine in Movimento.