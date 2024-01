Calci tra i Comuni ‘plastic free’. Brilla con altri 111 municipi d’Italia

Calci tra i 111 comuni di Italia ad essere "Plastic free", la cittadina è stata indicata come una dei comuni vincitori mercoledì 24 gennaio nella suggestiva cornice di Montecitorio e alla presenza del vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli. L’iniziativa arrivata alla terza edizione dei "Comuni Plastic Free" è promossa da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nella lotta all’inquinamento da plastica. L’associazione ha valutato 111 Comuni su 23 criteri distinti. Tra questi, spiccano la lotta contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione territoriale, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate dagli enti e la collaborazione con i referenti e i volontari locali di Plastic Free. In Toscana i nuovi Comuni Plastic Free sono soltanto cinque, oltre a Calci troviamo Firenze, Empoli, San Casciano Val di Pesa e Prato.

"Siamo fieri di affermare che Calci fa la differenza" hanno commentato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti e l’assessore all’ambiente, Stefano Tordella che hanno elencato alcuni i progetti introdotti dall’amministrazione calcesana, volte proprio a rendere Calci, un comune virtuoso dal punto di vista della gestione dei rifiuti: "Grazie all’impegno dei cittadini – spiega Ghimenti -, e ai controlli sui casi di abbandono di rifiuti, abbiamo raggiunto una percentuale di differenziata del 70%. Ma ancora – aggiunge -, l’ampia gamma di politiche a favore dell’ambiente e contro l’abbandono abusivo, il servizio di raccolta, con il centro aperto tutti i giorni tranne la domenica, la gestione degli ingombranti su prenotazione, il kit per la raccolta dei rifiuti dimensionato in base al numero di residenti, le numerose campagne informative e il 15% degli sconti sulla tassa di rifiuti destinato a chi utilizza pannolini lavabili, solo per citarne alcuni". Il Comune di Calci ora riceverà il riconoscimento a forma di tartaruga, simbolo di impegno per la salvaguardia ambientale, la cerimonia ufficiale di consegna si terrà il prossimo 9 marzo presso il Teatro Carcano di Milano. "Alla scadenza del secondo mandato – conclude Ghimenti -, rappresenta anche un riconoscimento dell’azione di tutela dell’ambiente fatta dall’amministrazione. Nel nostro programma elettorale era uno dei punti cardinali. Questo dimostra che dalle parole del programma abbiamo fatto seguire i fatti".

Enrico Mattia Del Punta