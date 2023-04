Calci, si avvicina la messa in sicurezza del parcheggio di via del Fienilaccio

Calci (Pisa), 28 aprile 2023 - Si avvicina la messa in sicurezza, attraverso un corposo e risolutivo intervento, dell'area di sosta di via del Fienilaccio, a servizio dei residenti a Castelmaggiore: l’amministrazione comunale, dopo essere riuscita ad intercettare i finanziamenti necessari, conta di arrivare all’aggiudicazione dei lavori entro la fine dell'estate e all'avvio del cantiere entro l'autunno. GHIMENTI - Il sindaco Massimiliano Ghimenti ne ha dato notizia, insieme alla giunta comunale, anche direttamente ai cittadini di Castelmaggiore, in occasione del recente incontro di frazione. “Sappiamo quanto il problema della sosta sia sentito dai cittadini di Castelmaggiore - commenta il primo cittadino - dove i posti auto scarseggiano ed il parcheggio di via del Fienilaccio è attualmente utilizzabile solo in parte, per questioni di sicurezza originate da una criticità di stabilità del suolo, manifestatasi da tempo. Con questo intervento riporteremo l’area di sosta in piena sicurezza e, dunque, anche alla massima capienza. Ovviamente, sarà colta l'occasione anche per rifunzionalizzarne alcuni aspetti e riqualificarla”. INDAGINI GEOLOGICHE - In queste settimane sono state svolte le indagini geologiche e sismiche, indispensabili per arrivare alla progettazione definitiva del consolidamento delle scarpate a sostegno di tutta l'area e, quindi, anche del parcheggio. Progettazione e studi preliminari compresi, l’opera è finanziata per il 90 per cento – ben 121.500 euro – dalla Regione Toscana, attraverso i contributi a favore dei territori montani a valere sul “Fondo regionale per la montagna”. Il restante 10 per cento, vale a dire 13.500 euro, sarà a carico dal Comune di Calci. RISORSE - "Era davvero importante riuscire ad intercettare le risorse necessarie fuori dal bilancio comunale – conclude Ghimenti -, perché l'intervento è complesso e corposo e avrebbe azzerato le nostre risorse per investimenti. Dobbiamo quindi ringraziare gli uffici comunali per il lavoro svolto, se anche in questo caso portiamo a casa risorse essenziali per la tutela del territorio e per migliorare i servizi al cittadino". L’amministrazione comunale, dopo essere riuscita ad intercettare i finanziamenti necessari, conta di arrivare all’aggiudicazione dei lavori entro la fine dell'estate e all'avvio del cantiere entro l'autunno. M.B.