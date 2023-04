Calci, scontro sui partigiani Negata cittadinanza onoraria

Non passa, perché mancano i voti della destra, una delibera per concedere la cittadinanza onoraria di Calci ai partigiani della brigata ‘Nevilio Casarosa’ che operò proprio sui Monti Pisani. Discussa in consiglio comunale, la delibera si arena sul voto contrario dei consiglieri di opposizione del centrodestra nonostante il voto favorevole compatto della maggioranza di centrosinistra che guida l’ente. Il sindaco Massimiliano Ghimenti spiega che per essere approvato "il provvedimento aveva bisogno di una maggioranza estremamente qualificata come da regolamento comunale, ma i voti della coalizione di governo non erano sufficienti". "La delibera era corretta sul piano regolamentare - racconta Ghimenti - con tanto di parere del segretario generale del Comune è un organismo di garanzia e che ha validato il sistema valoriate richiamato nel documento per dare lustro alla nostra comunità. Ma la destra ha voluto dare un’interpretazione diversa ma è chiaro che se tutto diventa interpretabile, compresi i valori della Resistenza che sono i fondamenti della nostra Costituzione, allora vuol dire riscrivere la storia". Inoltre, il sindaco calcesano ricorda che "l’anno scorso la maggioranza non ha avuto problemi a votare la proposta della destra di conferire la cittadinanza onoraria all’Arma dei carabinieri che certamente rappresenta per noi lo stesso sistema di valori dei partigiani".

Dal canto suo la leader dell’opposizione Serena Sbrana spiega che per la delibera di ieri "non c’erano i presupposti per votarla e per questo avevamo fatto una proposta alternativa con l’intitolazione di un luogo, di un cippo, di un sentiero sul monte pisano in modo che rimanga un contributo concreto in favore dei partigiani. Ma questa soluzione non è stata presa in considerazione". Risultato: dei 13 consiglieri dell’assemblea elettiva servivano almeno 10 voti a favore, ma ce ne sono stati solo nove perché i quattro consiglieri della minoranza hanno votato contro. Il no alla cittadinanza onoraria ai partigiani fa infuriare anche l’assessora regionale Alessandra Nardini che definisce quella della desta calcesana "una scelta indegna che manda un preciso e pericolosissimo messaggio politico, ma si rassegnino, la Toscana resta antifascista, come abbiamo voluto esplicitare anche nello Statuto della Regione, e rigetta ogni tentativo di revisionismo storico, restando eternamente grata a quante e quanti scelsero la parte giusta, quella della democrazia e della libertà, anche a costo della vita". Infine, Nardini osserva che quanto accaduto a Calci si somma "all’allarmante clima di revisionismo e alle agghiaccianti uscite di La Russa".

Gab. Mas.