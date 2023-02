Calci ritrova re carnevale Weekend di festa in paese

Un’occasione per stare insieme, grandi e piccini, in un’atmosfera ritrovata di festa, che coinvolge l’intera comunità. Sono questi gli ingredienti del Carnevale di Calci 2023, un’edizione quest’anno ancor più ricca di maschere, colori e occasioni di socialità, nel fine settimana del 18 e 19 febbraio. "Il carnevale è storia, si festeggiava già negli anni 30 - racconda il sindaco Massimiliano Ghimenti alla conferenza di presentazione nella sala consiliare del Comune - si è continuato negli anni 80 e 90 fino agli anni 2000 con le edizioni alla Gabella che hanno fatto conoscere il paese. Oggi riparte una tradizione che si era fermata per il Covid, un modo per ritrovarsi e lasciarsi gli anni della pandemia alle spalle". L’evento quest’anno coinvolge Confcommercio provincia di Pisa, il Comitato carnevale Calci, il circolo Arci la Pieve, le scuole dell’infanzia e primaria del paese e le attività commerciali del centro storico. Sabato pomeriggio si apriranno i festeggiamenti con un appuntamento sentito da tutti i calcesani "Aspettando il carnevale": un concerto di musica brasiliana, presso il circolo Arci La Pieve, in memoria di Riccardo Neri, personaggio amatissimo nella sua terra e che si è sempre prodigato per eventi di carattere sociale. Ma è la giornata di domenica che vedrà il cuore pulsante del carnevale, già dalle 9.30 con l’apertura dell’area street food in Piazza Cavallotti, con specialità gastronomiche locali e la originale giostra "a pedali" il RiCiclo in Piazza Garibaldi. Nel pomeriggio, dalle 15 musica con i ritmi folk e balcanici della street band Zastava Orkestar e la Premiata Filarmonica "Verdi", due appuntamenti che daranno il via alla parata delle maschere in concorso che sfilerà per il centro del paese partendo da Piazza Cairoli. I bambini saranno i protagonisti, con i giochi in piazza organizzati dall’associazione Metis, una delle realtà che si sono adoperate per l’organizzazione dell’evento. "Il comitato si occupa della partecipazione della cittadinanza, quindi il coinvolgimento di scuole e associazioni, per rendere questo carnevale un’occasione di socialità", afferma la presidente del Comitato carnevale di Calci Valentina Gambino. Soddisfazione espressa anche da Federico Pieragnoli, direttore Confcommercio, che sottolinea come questa sia una festa tradizionale e conosciuta, che può essere importante veicolo per le attività commerciali locali, concetto espresso anche da Alessandro Simonelli, presidente con delega al territorio Confcommercio Pisa. Molte le associazioni che hanno dato supporto all’iniziativa, tra le quali anche la Misericordia di Calci, mentre i negozi del paese saranno allestiti con le maschere realizzate dai bambini delle scuole.

Alessandra Alderigi