Calci, raccolti 20mila euro in sponsorizzazioni per gli arredi della nuova scuola media

Calci (Pisa), 20 settembre 2023 - È di 19.722 euro, per la precisione, l’importo complessivo raccolto dal Comune di Calci, sotto forma di sponsorizzazioni, per l’acquisto dei nuovi arredi per la nuova scuola media di Calci in costruzione da parte di Inail. “Il ringraziamento dell’amministrazione non può che andare alle aziende, alle imprese ed alle associazioni che hanno risposto al bando – commenta il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti -, cosicché i nostri ragazzi e le nostre ragazze potranno trovare non solo una scuola tutta nuova, sicura e innovativa, ma anche aule e laboratori accoglienti, con arredi e dotazioni al passo coi tempi”. RINGRAZIAMENTI - I ringraziamenti dell’amministrazione vanno a tutti coloro che hanno contribuito (in ordine alfabetico): Bonannini Srl, Centro Commerciale Naturale Calci, Circolo Arci La Pieve, Comitato Sagra della Castagna, Ditta individuale Fabrizio Valdrighi, Ecofor Service Spa, Farmacia La Gabella, Farmacia Le Querciole, Giuliani Piero Srl, Medra Srl, Modus Maris Srl. Ciascuno sponsor riceverà poi le ulteriori forme di visibilità previste dall’avviso pubblico, differenziate a seconda degli importi versati. GHIMENTI - “Siamo contenti per i risultati di questo bando – sottolinea il primo cittadino di Calci Massimiliano Ghimenti –: non soltanto per il risultato economico, già di per sé utile, quanto per la risposta di un tessuto sociale ed economico che dimostra grande sensibilità ed attenzione al nostro progetto che guarda alla crescita delle nuove generazioni”. IMPATTO ENERGETICO - Com’è noto, il nuovo plesso scolastico avrà un impatto energetico prossimo a zero (edificio NZEB, Nearly Zero Energy Building) e sarà anche opera strategica di protezione civile. La fine dei lavori di costruzione è prevista, indicativamente, per gli inizi del 2024. Riguardo agli arredi, in aggiunta a quelli che potranno essere recuperati dal vecchio plesso, il Comune di Calci ha già ottenuto un contributo diretto di 60mila euro dal parte del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ai quali ora si sommano i quasi 20mila euro ottenuti tramite le sponsorizzazioni, con l’amministrazione comunale che già si è impegnata a coprire le spese eccedenti, rispetto ai vari sostegni economici ricevuti, eventualmente necessarie. È di 19.722 euro, per la precisione, l’importo complessivo raccolto dal Comune di Calci. M.B.