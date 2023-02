Calci piange l’imprenditore Nicola Tozzini

"Una grande perdita per tutti, una persona umanamente eccezionale, che sapeva accoglierti e infonderti fiducia anche nei momenti delicati nei quali interveniva nella vita delle persone con il suo lavoro": sono le parole con le quali il sindaco Massimiliano Ghimenti commenta la scomparsa di Nicola Tozzini, vicepresidente della Premiata Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Calci e titolare dell’impresa funebre conosciuta in paese. È stato proprio il suo lavoro a portarlo vicino al cuore della gente, a far spiccare la grande sensibilità che lo ha reso personaggio conosciuto e apprezzato nella comunità calcesana.

A portarlo via all’età di 56 anni una malattia dal decorso breve, che non gli ha permesso di continuare nelle sue attività: molti non ne erano a conoscenza e la notizia ha lasciato incredulità oltre che dolore.

Amatissimo dai compaesani, che ieri, appreso della scomparsa di Tozzini, hanno scritto frasi di cordoglio emozionate sul suo profilo Facebook e su quello della Filarmonica, di cui era una delle colonne non solo sulla carta ma anche nell’organizzazione degli spettacoli, per la quale aveva una spiccata capacità anche tecnica.

"Era un amico per me, la sua scomparsa mi tocca profondamente e personalmente- ci racconta Ghimenti- è con particolare commozione che ricordo la scorsa estate quando siamo tornati con la fiera di Paese a far suonare la Filarmonica in piazza, un momento di felicità che abbiamo condiviso".

Alessandra Alderigi