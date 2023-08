Calci, nuova variazione di bilancio per "Nidi Gratis" e per investimenti sul territorio

Calci (Pisa), 2 agosto 2023 - Nel rispetto del termine del 31 Luglio previsto per legge, il consiglio comunale di Calci ha approvato l’assestamento e gli equilibri di bilancio per il triennio 2023-25, predisponendo al contempo una variazione degli stanziamenti per l’anno in corso. Tra le novità principali rientra senza dubbio l'iscrizione a bilancio delle risorse per la misura "Nidi Gratis", voluta e finanziata grazie a risorse europee dalla Regione Toscana. Da un lato tale misura garantisce l’arrivo di risorse dalla Regione Toscana per 24.000 euro, dall’altro comporta ancora una maggiore spesa da parte del Comune per circa 12.500 euro. “In pratica – spiega il sindaco Massimiliano Ghimenti, che ha la delega al bilancio – gli iscritti al nostro nido sono passati dai circa una quarantina degli ultimi anni a ben 57, che è la capienza massima, per cui è stato necessario aumentare lo stanziamento del Comune che, vogliamo ricordarlo, anche con l'introduzione di "nidi gratis" deve comunque garantire gli aiuti previsti prima di tale misura regionale. Pertanto, i consistenti aiuti che il nostro Comune mette a disposizione delle famiglie in base all'ISEE saranno garantiti ad un numero ben più alto di bambini residenti che fruiscono del nido. L'elevato numero di iscritti dimostra che il grande impegno economico del Comune e la misura voluta dalla Regione rendono il nido accessibile veramente per tutti. Questa è quindi una vera misura di equità sociale”. Altra importante novità dalla variazione è lo sblocco di ulteriori 28.000 euro in avanzo libero per l’anno 2023, che saranno quindi ulteriormente destinati ad investimenti e manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale. Le risorse stanziate con le ultime due variazioni permetteranno di realizzare nei mesi autunnali parecchi interventi sul territorio, molti indirizzati alla sicurezza stradale (dalla riasfaltatura di tratti dissestati, alla segnaletica fino a misure per la tutela di pedoni e contro la velocità di percorrenza delle strade), nonché di avviare il primo lotto della riqualificazione dell'asse Certosa-Pieve, partendo da Via Roma lato Certosa. “Avere fondi a disposizione da qui alla fine dell’anno è fondamentale – conclude Ghimenti -, sia per affrontare gli interventi programmati sia per far fronte ad eventuali imprevisti, che data la complessa natura del nostro territorio possono, purtroppo, sempre accadere”. M.B.