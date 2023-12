Calci, nell’atrio del palazzo comunale un albero contro la violenza sulle donne

Calci (Pisa), 21 dicembre 2023 - Nell’atrio del palazzo comunale di Calci un gruppo di donne ha allestito un albero di Natale dal quale pendono tanti cuori rossi. “I cuori rossi – hanno spiegato - sono a testimoniare il ricordo, la vicinanza e la solidarietà a tutte le donne vittime di violenza. Gli auguri in occasione di queste festività, nell’auspicio di una società rinnovata, fondata su una nuova relazione di uguaglianza e di rispetto reciproco tra donne e uomini”. L’amministrazione comunale ringrazia le donne che si sono fatte promotrici di questa iniziativa e che, oltre ad allestire l’albero, si sono prodigate per addobbare il Municipio in occasione di queste festività natalizie. “Il nostro grazie per questo albero che invita a fermarsi e a riflettere - così la vicesindaca Valentina Ricotta -, con l’augurio di trovare con il nuovo anno anche una società migliore, in cui la ragione e il rispetto reciproco riescano sempre a prevalere, disinnescando ogni seme di violenza”. “Ringraziamo questo gruppo di donne e tutti coloro che spontaneamente hanno addobbato e abbellito alcuni punti del nostro territorio rendendolo ancor più accogliente per queste feste - aggiunge il sindaco, Massimiliano Ghimenti -. L’attenzione e la cura dimostrata con queste iniziative non può che far piacere, in quanto conferma ancora una volta il forte senso di Comunità che contraddistingue calcesane e calcesani”.

M.B.