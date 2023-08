Calci, messa in sicurezza la cappella di San Salvatore al Colle

Calci (Pisa), 18 agosto 2023 - È stata riaperta al culto la cappella del cimitero di San Salvatore al Colle, interessata nei mesi scorsi da un primo lotto di lavori di manutenzione straordinaria per circa 30mila euro. CONDIZIONI - “Date le condizioni del tetto la cappella era stata interdetta – ricordano il sindaco Massimiliano Ghimenti e la vicesindaca Valentina Ricotta, che hanno effettuato un sopralluogo - e adesso, grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, la cappella viene restituita agli abitanti del Colle completamente sicura e fruibile”. LOTTI - A breve il secondo lotto di lavori di manutenzione straordinaria, lavori volti a risolvere uno scivolamento del terreno che mina la stabilità delle due strutture di loculi presenti nella parte inferiore del cimitero. “Siamo molto contenti – commenta in conclusione il primo cittadino – per la realizzazione di questo consolidamento strutturale che ha riportato la sicurezza nella cappellina di uno dei 7 cimiteri calcesani. La messa in sicurezza del patrimonio comunale è stata ed è una delle principali priorità della nostra amministrazione: ne sono stati interessati le scuole, il patrimonio viario, gli impianti sportivi comunali e un po' tutte le strutture pubbliche. Talvolta, e questo è anche il caso di questi due lotti, abbiamo dovuto trovare ed investire una cifra prossima ai 60mila euro complessivi in breve tempo, perché si trattava di problematiche attinenti alla sicurezza”. GHIMENTI - “Con un bilancio come il nostro non è facile far pronte a tutto – conclude Ghimenti - , ma, grazie al lavoro degli uffici e ad una attentissima e parsimoniosa gestione del bilancio, anche stavolta ci siamo riusciti, a beneficio della nostra frazione collinare del Colle”. INTERVENTI - Ma non è finita qui. Già dal prossimo mese di Settembre, Calci vedrà l’avvio di numerosi altri interventi: oltre al secondo lotto sul Cimitero del Colle, prenderanno il via anche i lavori contro il dissesto nella zona del parcheggio del Fienilaccio e partirà un ulteriore grande piano, per circa 90mila euro, di manutenzione delle strade comunali riguardante un po' tutte le frazioni del territorio di Calci. È stata riaperta al culto la cappella del cimitero di San Salvatore al Colle, interessata nei mesi scorsi da un primo lotto di lavori di manutenzione straordinaria per circa 30mila euro. M.B.