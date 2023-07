Calci, lavori conclusi ai parcheggi di via Brogiotti

Calci (Pisa), 8 luglio 2023 - Maggiore sicurezza e decoro in un’area chiave del centro di Calci, i parcheggi di via Brogiotti, grazie ai lavori di ripristino del manto stradale arrivati a conclusione venerdì 7 Luglio. L’intervento, realizzato in due fasi, ha permesso di riqualificare la pavimentazione carrabile di entrambi i piazzali, Armani e Catanti. La nuova pavimentazione, dopo l’operazione di molatura eseguita in questi due giorni per far riaffiorare gli inerti – cioè le pietre del composto stesso - ha assunto la colorazione definitiva, molto più chiara rispetto all’asfalto tradizionale e alla prima stesura. Quello utilizzato è il “natural pavement”, un materiale di pregio che garantisce un miglior inserimento nel contesto paesaggistico e un minor impatto sull'ambiente in fase di lavorazione, nonché assicura una maggiore resistenza rispetto ad un asfalto tradizionale. “Siamo felici di aver portato a termine questi lavori - sottolinea il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti – perché i due parcheggi si trovano nel centro del paese e sono molto frequentati da turisti e calcesani, data la vicinanza al Comune e a tutti i servizi, alle scuole, agli impianti sportivi, ai negozi. Senza dimenticare gli importanti servizi che offrono i due piazzali stessi, come il fontanello Acqua Buona, la colonnina di assistenza per le biciclette, il capolinea degli autobus di linea, la fermata degli autobus turistici per salita e discesa e l’area sosta camper, con scarico e rifornimento acqua gratuiti”. “E per quel che riguarda l'area camper – conclude il primo cittadino - abbiamo ritenuto necessario introdurre la sosta con disco orario nelle ore diurne, così da fare in modo che sia evitato l'uso prolungato a parcheggio e che i posti riservati alla sosta dei camper siano realmente a disposizione dei turisti viaggiatori su tali mezzi”. Nello specifico, nel piazzale Catanti gli stalli di sosta lato strada - non a caso protetti da una schermatura di verde - restano riservati alla sosta dei camper, mentre l’area opposta, lungo il corso d'acqua, sarà d’ora in poi corsia riservata alla sosta dei bus del trasporto pubblico locale e vi sarà consentito la sola fermata degli autobus turistici, esclusivamente per le operazioni di salita e discesa dei turisti. Nello spazio riservato ai camper la sosta sarà i libera dalle 20 alle 8 del giorno successivo, mentre dalle 8 alle 20 sarà consentita una sosta massima di 4 ore. Il provvedimento è stato pensato per favorire l’utilizzo dell’area camper da parte di un maggior numero di turisti. I quali potranno comunque sostare in piazzale Catanti, per fare un esempio, arrivando alle 16 e lasciando il parcheggio alle 12 del giorno successivo, nel pieno rispetto dell’ordinanza.

M.B.