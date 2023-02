Calci, la nuova scuola NZEB presto realtà

La giunta di Calci

Calci (Pisa), 25 febbraio 2023 - Mentre l’Inail procede nella costruzione del nuovo plesso scolastico di Calci, un edificio innovativo che avrà un impatto energetico prossimo a zero e che sarà anche opera strategica di protezione civile, l’amministrazione comunale si è già attivata pensando al momento in cui i ragazzi e le ragazze delle medie potranno entrarvi per le prime lezioni - indicativamente agli inizi del 2024 -, affinché trovino arredi, laboratori e materiali per la didattica tutti nuovi.



DOTAZIONI - Per le dotazioni della scuola il Comune farà senz’altro la sua parte ed il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – che nell’occasione l’amministrazione comunale ringrazia enormemente - ha comunicato che concederà un sostegno di 60mila euro. Ma anche cittadini, associazioni e aziende del territorio avranno la possibilità di contribuire direttamente, grazie a un bando per le sponsorizzazioni già predisposto e varato dal Comune.



GHIMENTI - “L’inaugurazione della nuova scuola sarà un momento storico per Calci, per l’intera comunità e soprattutto per i nostri ragazzi, che rappresentano il nostro futuro e che - sottolinea il sindaco Massimiliano Ghimenti - potranno crescere in ambienti all’avanguardia: un edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building) che non ha necessità di essere collegato alla rete del gas e che per le sue elevate caratteristiche antisismiche avrà anche importanti funzioni di protezione civile. Abbiamo quindi pensato ad un bando di sponsorizzazione per l’acquisto dei nuovi arredi, che dovranno essere adeguati alla nuova scuola, affinché chiunque lo desideri possa essere parte attiva in un momento bello e fondamentale per la nostra comunità, ottenendo anche un ritorno di visibilità in rapporto all’importanza del contributo”.



RACCOLTA - La raccolta dei contributi, appena iniziata, terminerà il 22 Marzo. Gli interessati a effettuare una sponsorizzazione per gli arredi troveranno tutte le informazioni – manifestazione di interesse, modulo di partecipazione e tipologia di benefici riconosciuti agli sponsor – sul sito istituzionale del Comune di Calci.



TEMPI - "Sappiamo che i tempi sono difficili, per tutti - conclude la giunta comunale -, per questo abbiamo stabilito entità economiche di sostegno accessibili. Sicuramente ogni aiuto che dovesse arrivare sarà un aiuto concreto ed importante per il Comune, ma abbiamo deciso di aprire questo bando vedendolo come una vera e propria opportunità per le aziende, attività, associazioni ed ogni soggetto che ne avesse la possibilità, perché potranno legare il proprio nome ed il proprio marchio a quella che sarà una delle scuole più innovative, più belle e più funzionali di tutta la Toscana".

M.B.