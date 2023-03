Calci, Incontri di frazione 2023, i cittadini parte attiva nelle scelte

La giunta di Calci

Calci (Pisa), 22 marzo 2023 - Ormai superate le difficoltà legate all'emergenza Covid, torna in presenza il principale strumento di partecipazione attiva dei cittadini alle scelte dell'amministrazione comunale: gli incontri di frazione. In sei appuntamenti, programmati tra la fine di Marzo e gli inizi di Maggio, il Sindaco e la Giunta incontreranno i cittadini delle varie frazioni per ascoltare le loro necessità, illustrare i lavori fatti e quelli già in programma.



INCONTRI - “Gli incontri di frazione sono da sempre, per noi, uno strumento importante di confronto ma soprattutto di protagonismo diretto della comunità. Infatti, come sempre è stato – sottolinea il sindaco Massimiliano Ghimenti -, saranno i cittadini a proporre e decidere, collegialmente, le priorità delle azioni da programmare nelle diverse frazioni del territorio. L’obiettivo è disegnare assieme un futuro a dimensione di cittadino, coinvolgendolo e rendendolo al contempo consapevole delle scelte da prendere collegialmente, anche in considerazione del fatto che le risorse sono limitate e non si può che agire secondo priorità. E questo strumento di partecipazione funziona: i cittadini che partecipano spesso riescono ad estraniarsi dal problema da loro segnalato rendendo prioritari interventi proposti da altri. Il che dimostra senso di comunità. E, ovviamente, l'amministrazione si impegna nell'attuare le priorità emerse, come sempre fatto in tutte le precedenti ‘edizioni’ degli incontri di frazione".



CALENDARIO - Il primo incontro, lunedì 27 Marzo, sarà ospitato dalla Trattoria di Montemagno e vi potranno partecipare i cittadini di Montemagno, San Lorenzo, Rezzano e Omberaldi. L’appuntamento sarà alle ore 21, come per tutti gli incontri seguenti: lunedì 3 Aprile al circolo “La Corte” per La Corte, Cappetta e Nicosia; venerdì 14 Aprile all’asilo nido “Il Linchetto” per La Gabella, Paduletto e Rosselmini; lunedì 17 Aprile all’oratorio parrocchiale di Castelmaggiore per Castelmaggiore e Tre Colli; giovedì 20 Aprile al circolo Acli “Toniolo” per Pontegrande, Villa, Colle, Sant’Andrea, Caprile e Via Cava; giovedì 4 Maggio in sala consiliare per i residenti del centro, zona La Pieve.

M.B.