Calci, in funzione i primi due attraversamenti pedonali luminosi della Valgraziosa

Calci (Pisa), 6 maggio 2023 - Sono entrati in funzione, da questa settimana, i due primi attraversamenti luminosi della Valgraziosa e ulteriori tabelle lampeggianti, per garantire una maggiore sicurezza del transito pedonale lungo le strade calcesane, partendo ovviamente dalle più transitate. Un investimento voluto dall’amministrazione comunale per migliorare la sicurezza stradale e agevolare la mobilità lenta, attingendo, per finanziarlo, dai proventi delle sanzioni al codice della strada. ATTRAVERSAMENTI - Gli attraversamenti luminosi sono dedicati alle strisce pedonali rialzate e sono stati attivati lungo due arterie di proprietà e competenza comunale, tra le più trafficate, via Calzezane da un lato e via Calcesana dall’altro, nel delicato tratto in Località La Cantinaccia. GHIMENTI - "Una doppia scelta non certo casuale - commenta a nome della Giunta il Sindaco Massimiliano Ghimenti -, dato che si tratta anche dei due tratti stradali nei quali, nel recente passato, la nostra amministrazione ha investito per rinnovare o addirittura creare lunghi percorsi pedonali che congiungono, da un lato la Certosa ed il denso abitato della Corte verso il centro del paese e dall'altro la popolosa Gabella verso la Pieve. Una scelta per garantire maggior sicurezza ai pedoni ma anche voluta con attenzione allo sviluppo turistico della zona, anche in relazione alle future prospettive di crescita ed agli investimenti in continuo divenire". LAMPEGGIANTI - Implementato anche il numero delle tabelle lampeggianti, a corredo degli attraversamenti sulle strade provinciali in area urbana: lungo la Sp 30 del Lungomonte Pisano a La Gabella e lungo la Sp54/Via Brogiotti, a beneficio - anche in questo caso - tanto dei residenti, con particolare attenzione a chi frequenta le scuole, quanto dei turisti. SICUREZZA STRADALE - "Per la sicurezza stradale in generale - conclude il primo cittadino - si tratta 'solo' dell'ennesimo investimento durante i nostri mandati. Siamo contenti inoltre di aver dato al paese i primi due attraversamenti luminosi, così importanti per il rispetto del Codice della Strada. Ovviamente seguendo questa scia, sia la nostra Amministrazione sia chi verrà dopo di noi, potrà e credo dovrà implementare la presenza di questi strumenti di tutela della mobilità lenta". M.B.