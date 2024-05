Calci, il 5x1000 donato al Comune sarà destinato al "Contributo Affitto"

Calci (Pisa), 28 maggio 2024 - L’amministrazione comunale di Calci rinnova l’appello, rivolto a tutte le cittadine ed i cittadini della Valgraziosa, affinché al momento della dichiarazione dei redditi donino il 5x1000 al Comune di Calci. I proventi del 5x1000 sono destinati a misure sociali e quest’anno, come già l’anno scorso, saranno utilizzati per compensare l'azzeramento totale, deciso dall’attuale governo, delle risorse nazionali a sostegno del contributo affitti. Tutte le risorse che arriveranno da questo canale, dunque, saranno sommate a quelle comunali per incrementare al massimo il sostegno agli affitti. Una misura di aiuto importante che l'amministrazione comunale calcesana, contrariamente a quanto operato dal governo, ritiene necessario mantenere a beneficio di tutti i nuclei familiari a basso reddito sui quali grava il pagamento del canone di locazione per l’abitazione di residenza. Negli ultimi anni sempre più cittadini hanno scelto di donare il 5x1000 al Comune di Calci. Una fiducia che, cresciuta nel tempo, garantisce oggi circa 6mila euro da destinare, appunto, al sociale. Si ricorda che il 5x1000 è una somma che viene in ogni caso sottratta mensilmente dal proprio stipendio o pensione. Senza indicare una scelta tali risorse resteranno nelle casse dello Stato, per questo l’invito che l’amministrazione comunale rivolge ai calcesani e alle calcesane è quello di destinare il proprio 5x1000 direttamente al Comune, o comunque di firmare per destinarlo ad enti ed associazioni del terzo settore che più ritengono meritevoli, possibilmente del territorio. Per destinare il 5x1000 al proprio Comune è sufficiente firmare nell'apposito riquadro del modello per la denuncia dei redditi, senza riportare alcun codice identificativo dell'ente.

M.B.