Calci, grande attesa per il Carnevale

RiCiclo - Carosello a Pedali al Carnevale di Calci

Calci (Pisa), 17 febbraio 2023 - C’è grande entusiasmo e attesa per il ritorno del Carnevale nel cuore di Calci domenica 19 Febbraio, una manifestazione che affonda le sue radici nella storia e che è di nuovo possibile grazie all’impegno del Comitato Carnevale di Calci, il quale ha trovato la collaborazione di numerose associazioni e il sostegno dell’amministrazione comunale e di Confcommercio Provincia di Pisa.



CAROSELLO - Già dalla mattina saranno attive la giostra “RiCiclo - Carosello a Pedali” e l’area street food, mentre dalla 15 la Zastava Orkestar, la Premiata Filarmonica "G. Verdi" di Calci, Gufelfo e i giochi per i più piccoli grazie all’associazione Metis accompagneranno la sfilata in via Roma dei gruppi in gara, circa 80 persone con costumi originali, rigorosamente autoprodotti utilizzando per lo più materiale riciclato. A far da cornice al carnevale calcesano anche le maschere realizzate dai bambini e dalle bambine delle scuole, esposte nelle attività commerciali. In caso di maltempo, hanno fatto sapere gli organizzatori, la manifestazione sarà svolta comunque, seppure in versione ridotta e al chiuso.



CIRCOLO - E per chi volesse entrare in atmosfera l’appuntamento è già per la sera di sabato 18 Febbraio alla Casa del Popolo di Calci – Circolo Arci “La Pieve”, con “Aspettando il Carnevale”. Una serata di musica brasiliana e danza Forrò, l’esibizione Pé no Chão e una incursione de La Sbandata Marching Band, in ricordo del maestro Riccardo Neri.

M.B.