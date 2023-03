Calci, focus allerta meteo

Zambra-Montemagno, la fase dei lavori

Calci (Pisa), 1 marzo 2023 - La giunta municipale, di concerto con la Protezione civile comunale, ha predisposto una nuova comunicazione alla popolazione pubblicando un approfondimento sul sistema di allerta meteo (Focus allerta meteo: codici colore, consigli di autoprotezione e canali di allertamento) ed inoltre ha stabilito di attivare l’AlertSystem, l’allertamento telefonico della popolazione, anche in caso di codice giallo per rischio di temporali forti e per rischio idraulico/idrogeologico.



GHIMENTI - “Queste ulteriori azioni - spiega il sindaco Massimiliano Ghimenti – poggiano su politiche di informazione e comunicazione che portiamo avanti da anni con incontri mirati, strumenti di allertamento e costante sensibilizzazione, che nascono dalla convinzione che un cittadino informato è sempre un cittadino meno a rischio, a maggior ragione di fronte a cambiamenti climatici che provocano, con frequenza sempre maggiore, fenomeni meteorologici sempre più estremi. Azioni che si sono rese necessarie in seguito ai fatti avvenuti tra Dicembre 2022 e Febbraio 2023, quando Calci ha registrato diversi danni per il maltempo, sempre annunciato da una allerta in codice giallo. Ciò è sufficiente, quindi, per portarci a ribadire che l’allerta gialla non va affatto sottovalutata, soprattutto in un territorio come quello di Calci, di tipo collinare e attraversato da numerosi corsi d’acqua del cosiddetto reticolo minore”.



SPECIFICA - Una specifica importante da sottolineare è che nei territori in cui è presente un forte tessuto idraulico del cosiddetto "reticolo minore" (come appunto nel territorio di Calci) l'allerta meteo gialla è paragonabile a quella arancio per le zone caratterizzate invece dai corsi d'acqua principali. L'allerta meteo per piogge/temporali forti e conseguente rischio idraulico/idrogeologico si differenzia fra "giallo" ed "arancio" per la più difficile localizzazione dei fenomeni e non per la loro possibile intensità. In altre parole, anche con allerta gialla l’evento può risultare caratterizzato da fenomeni localizzati ed intensi che possono mettere a rischio territorio e popolazione.



PROTEZIONE CIVILE - “E’ importante non pensare che gli alert emessi dalla Regione Toscana siano solo comunicazioni di servizio – sottolinea Giovanni Sandroni, assessore alla Protezione Civile -. Quando viene diramata un’allerta meteo, ad esempio, significa che dobbiamo alzare il nostro livello di attenzione perché i fenomeni meteo sono in evoluzione e dobbiamo essere consapevoli che basta pochissimo per mettere a rischio la nostra vita e la vita di chi ci sta vicino. La comunicazione dell'allerta è indirizzata anche ai cittadini, perché prestino attenzione ai possibili rischi connessi ai fenomeni meteo e affinché adottino comportamenti corretti durante gli eventi. L'autoprotezione è infatti lo strumento più efficace per garantire la propria sicurezza, soprattutto in caso di eventi repentini”.



MISURE - Pertanto è opportuno e necessario adottare ogni azione di autoprotezione anche in allerta gialla. E, cosa anch'essa importante, è necessario evitare ironia se, dopo l'emissione di una allerta gialla, non si verificano fenomeni; piuttosto, pensiamoci fortunati! L’amministrazione comunale, dunque, invita tutti i cittadini a leggere con attenzione il Focus sull’allerta meteo, a mettere in pratica le azioni di autoprotezione suggerite in caso di allerta, a prendere sempre sul serio anche l’allerta in codice giallo e a tenersi sempre informati attraverso i numerosi canali attivati dal Comune di Calci: il sito internet dell’ente, la app “Cittadino Informato”, il sistema AlertSystem per essere avvisati telefonicamente in caso di allerta, la pagina Facebook “Comune Di Calci” e i pannelli informativi a messaggio variabile installati ai principali accessi del paese, importanti non solo per i residenti ma anche per i tanti visitatori (ci sono decine di migliaia di auto che transitano ogni giorno davanti a tali schermi) della Valgraziosa. "Chi non seguisse alcuni di questi canali - conclude il Sindaco Massimiliano Ghimenti - è fortemente invitato ad iniziare a farlo. Ricordiamoci sempre che la protezione civile siamo tutti noi, INSIEME!".

M.B.