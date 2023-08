Calci, efficientamento energetico: conclusi i lavori al palazzo comunale

Calci (Pisa), 26 agosto 2023 - Anche per palazzo comunale si è conclusa l'operazione di sostituzione degli infissi per l'efficientamento energetico. Garantirà benefici ambientali, più sicurezza e decoro e un risparmio sulle bollette. Salgono così ad un milione e 150mila euro gli investimenti in efficientamento sostenuti negli anni dal Comune di Calci, ben un milione dei quali attinti al di fuori del bilancio comunale, in larga parte risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana. Per la sostituzione degli infissi del palazzo comunale sono stati investiti circa 191mila euro, dei quali oltre 100mila sono stati garantiti da risorse esterne al bilancio comunale (finanziamento regionale e contributo del "conto termico"). È noto come le operazioni di efficientamento producano benefici molteplici, da quelli ambientali al risparmio di risorse energetiche, fino al non trascurabile risparmio economico. Per questo l'amministrazione guidata dal sindaco Ghimenti, fin dal primo mandato ed in maniera lungimirante, ha dedicato risorse e ricercato finanziamenti per poter ridurre i consumi energetici a beneficio dell'ambiente e delle casse del Comune. Soltanto per quel che riguarda il Municipio, con l'operazione di efficientamento è stato stimato un risparmio annuo in termini ambientali di 0,6 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP). Volendo tracciare un bilancio, per un Comune dalle possibilità economiche come quello di Calci l'attingimento di finanziamenti esterni risulta vitale, per poter garantire un maggior numero di interventi sul territorio e sul patrimonio. Nel corso degli anni, l’intervento di efficientamento più consistente ha riguardato l’illuminazione pubblica con circa 600mila euro investiti. A questo intervento vanno poi aggiunti gli ammodernamenti dell’illuminazione in via dei Madonnoni e in via Calzezane, nonché all’interno della palestra comunale. Tutti gli impianti sportivi comunali, inoltre, sono stati interessati da un intervento di efficientamento idrico, mentre alla scuola elementare sono stati sostituti tutti gli infissi per un investimento di circa 230mila euro. “Investire nel risparmio energetico era ed è, per tutti, un assoluto dovere per l'ambiente e per le nuove generazioni - sottolinea il sindaco Massimiliano Ghimenti -. Durante le nostre amministrazioni Calci ha fatto la propria parte, attingendo anche a consistenti finanziamenti. Il dato più significativo è che, a fronte di investimenti complessivi per circa 1.150.000 euro, sono pari a quasi un milione, per l’esattezza 980mila euro, le risorse intercettate esternamente al bilancio comunale, che hanno permesso una simile massa di investimenti, ovviamente insieme al lavoro degli uffici comunali. Questa amministrazione lascerà quindi un patrimonio comunale ammodernato e fortemente efficientato dal punto di vista energetico, e quindi in grado di garantire, come già dimostrato durante l'esplosione dei costi delle energie del 2022/23, risparmi anche negli anni a venire”.

M.B.