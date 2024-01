Calci è “Comune Plastic Free”

Pisa, 25 gennaio 2024 - Calci è ufficialmente “Comune Plastic Free”, un riconoscimento che premia le azioni concrete intraprese dall’amministrazione comunale per la lotta all’abbandono dei rifiuti, per la sensibilizzazione sul territorio verso le tematiche ambientali e per altre attività virtuose nel segno del rispetto per l’ambiente. L’ufficializzazione dell’assegnazione al Comune di Calci del prestigioso riconoscimento è arrivata ieri (mercoledì 24 Gennaio) da Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, dove sono stati annunciati i 111 nuovi Comuni italiani che dal 2024 potranno fregiarsi del titolo “Plastic Free”. Il riconoscimento viene assegnato soltanto dopo una attenta e scrupolosa valutazione da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. In Toscana i nuovi Comuni Plastic Free sono soltanto cinque, oltre a Calci troviamo Firenze, Empoli, San Casciano Val di Pesa e Prato. “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - sottolineano il sindaco, Massimiliano Ghimenti, e l’assessore all’ambiente, Stefano Tordella – perché certifica quanto di concreto questa amministrazione ha fatto negli ultimi anni sul fronte del rispetto per l’ambiente. Politiche che sono un preciso impegno di mandato si sono tradotte in lavoro quotidiano e azioni mirate, che vanno dal contrasto all’abbandono illecito di rifiuti alle periodiche iniziative di sensibilizzazione verso la popolazione. Un "premio" che condividiamo con tutta la nostra comunità, mediamente molto sensibile ed attenta al tema. Ma gli obiettivi per il futuro non mancano: migliorare ancora, 'convincere' i meno attenti e, più in generale, che ognuno di noi, nel suo piccolo, arrivi quanto prima ad adottare comportamenti sempre più virtuosi, a cominciare dal ridurre il consumo della plastica”. Il premio, simboleggiato da una statuetta che rappresenta una tartaruga marina, verrà consegnato alle amministrazioni comunali “Plastic Free” il prossimo 9 Marzo, con una cerimonia ufficiale in programma a Milano.

