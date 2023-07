Calci, dissesto idrogeologico, al via i lavori in via di Santa Lucia per oltre 30.000 euro

Calci (Pisa), 15 luglio 2023 - Dissesto idrogeologico, al via i lavori in via di Santa Lucia per oltre 30.000 euro. Il sindaco Ghimenti: “A breve, con questo, saranno completati o attivati tutti gli interventi resisi necessari a seguito degli eventi meteorologici estremi di Dicembre-Gennaio”. Sono iniziati in questi giorni i lavori per rendere di nuovo percorribile per intero via di Santa Lucia, interrotta da un dissesto idrogeologico verificatosi in occasione delle forti piogge dei mesi scorsi. Un intervento da oltre 30mila euro che porterà alla realizzazione di una "gabbionata" a tenuta della strada, per scongiurare ulteriori cedimenti e assicurare quindi il transito in totale sicurezza a residenti, frontisti ed escursionisti, senza dimenticare l'importanza di garantire la piena accessibilità al monte per le finalità di antincendio e protezione civile. “In meno di tre mesi dagli eventi meteorologici estremi di Dicembre-Gennaio – ricorda il sindaco Massimiliano Ghimenti - già avevamo risolto la criticità emersa in via Venezia di Montemagno, procedendo con una somma urgenza allo stanziamento di 40mila euro per il necessario consistente consolidamento della sponda della Zambra di Montemagno. Adesso tocca a via di Santa Lucia e a breve affronteremo anche una criticità, relativamente più piccola, per un dissesto registrato in località San Lorenzo, per il quale stiamo per prevedere il necessario stanziamento”. “Aggiungendo anche l’intervento programmato per il dissesto al cimitero del Colle – prosegue il primo cittadino – possiamo dire che il Comune di Calci ha affrontato e sta affrontando con decisione tutte le criticità emerse. Nel complesso, per tutti questi lavori stiamo parlando di oltre 120mila euro, davvero tanti per le casse del nostro Comune. Purtroppo, quando si amministra un territorio così complesso gli imprevisti sono all'ordine del giorno e nonostante si pianifichino con attenzione gli interventi per impegnare le risorse necessarie, tali criticità impreviste costringono a utilizzare per esse risorse, sia economiche sia lavorative degli uffici, che altrimenti avremmo potuto utilizzare per interventi di riqualificazione sul territorio. Ma è indubbio che la tutela del territorio meriti la massima attenzione ed i cittadini risposte rapide”. “Ed anche per quel che riguarda la sistemazione di via di Santa Lucia è possibile parlare di un intervento in tempi rapidi – conclude Ghimenti -, se consideriamo che, per la classificazione della strada, è stato necessario coinvolgere i frontisti, che ringrazio per la collaborazione”.

M.B.