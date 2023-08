Calci, cinque appuntamenti gratuiti con il "Cinema sotto le Stelle"

Calci (Pisa), 11 agosto 2023 - Dopo gli eventi di Giugno e Luglio, con Certosa Festival, Monte Pisano Art Festival e Musicastrada, e la tradizionale Fiera di Sant’Ermolao ad inizio Agosto, l’estate in Valgraziosa prosegue con il Cinema Sotto le Stelle, in attesa di ulteriori eventi a Settembre. PROIEZIONI - Su iniziativa dell’amministrazione comunale, dal 16 al 30 Agosto sono in programma cinque proiezioni gratuite (inizio alle ore 21,15) per lo più pensate per i più piccoli, nello spazio adiacente al palazzo comunale, in piazza Garibaldi. SPIRIT IL RIBELLE - Il primo appuntamento, mercoledì 16, è con il film di animazione della Dreamworks “Spirit, il ribelle”. A seguire, venerdì 18, la commedia sentimentale “Corro da te” del regista Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone e Piera Degli Esposti, mentre mercoledì 23 l’appuntamento sarà con l’avventura e la fantascienza di “Jurassic World, il dominio”. FRANCESCO NUTI - Venerdì 25 è poi previsto un omaggio a Francesco Nuti con la proiezione di “Il signor quindici palle”. Mercoledì 30 Agosto chiuderà la rassegna un altro film di animazione della Dreamworks, “Il piccolo yeti”. LUPETTI - "Un sentito grazie al lavoro degli uffici comunali – così Anna Lupetti, assessora alla cultura - che hanno consentito la realizzazione di questo ciclo di proiezioni. Abbiamo dedicato una serata a Francesco Nuti, che nei suoi film ha saputo cogliere in chiave toscana caratteri, pregi, virtù e debolezze delle persone comuni e che forse - conclude l'assessore alla cultura di Calci -, negli ultimi anni della sua vita e soprattutto dopo la sua recente scomparsa, non è stato celebrato come avrebbe meritato”. GHIMENTI - "Siamo orgogliosi - dichiara il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - che anche quest’anno, come da innovazione introdotta dalla nostra Giunta, possiamo offrire una rassegna cinematografica che, di fatto, collega i numerosissimi eventi estivi che hanno fatto già registrare un grande successo di pubblico con un'offerta culturale e musicale variegata e di rilievo - prosegue il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti -, con quelli del Settembre. Per il Comune si tratta di impegni anche economici importanti ma che vale la pena sostenere, per far trovare a paesani e turisti una ricca offerta sul territorio". M.B.