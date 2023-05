Calci, campi estivi al Museo di Storia Naturale

Calci (Pisa), 22 maggio 2023 - Il Museo di Storia Naturale presenta i Campi Estivi al Museo dal 12 al 30 giugno. I campi al Museo di Storia Naturale, realizzati in collaborazione con l’Associazione Feronia, sono vere e proprie esperienze di educazione al patrimonio per avvicinare i bambini alla bellezza della natura, alle conoscenze scientifiche e culturali e alle tradizioni. Le attività si svolgono nella sede del Museo in Via Roma 79 a Calci e sono previste escursioni nelle aree naturali circostanti. Tutte le attività, oltre a garantire il gioco e il divertimento, hanno lo scopo di sviluppare la capacità di osservazione, la curiosità, la creatività, l’uso dei sensi e la manualità. I campi sono infine preziose occasioni per conoscere nuovi amici e vivere momenti intensi di gruppo, di cooperazione e socializzazione, per divertirsi e star bene con se stessi e con gli altri. Coordinamento pedagogico e organizzativo: dott.ssa Angela Dini TEMI SETTIMANALI 12-16 giugno 2023 Mini e maxi, animali di tutte le taglie! 19-23 giugno 2023 Inganni o verità: i trucchi degli animali per nascondersi o apparire 26-30 giugno 2023 L’uomo e le piante, un rapporto interessante INFORMAZIONI Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. Età: dai 5 anni e mezzo ai 12 anni. Costi: costo della settimana 130,00 euro. Riduzione della quota settimanale di 15,00 euro per i residenti nel Comune di Calci. Riduzione del 10% per figli di dipendenti dell’Università di Pisa. Gli sconti non sono cumulabili. Pasti e merende a carico delle famiglie.