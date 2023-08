Calci: Beatrice Bertolini, "Orgoglio di tutti noi" - Celebrazione per il Campione d'Europa

Grande emozione sabato sera sul palco della Fiera di Sant’Ermolao per Beatrice Bertolini, festeggiata dall’amministrazione comunale e da tutta la comunità calcesana per i suoi sempre più importanti successi nel ciclismo su pista. Dopo aver conquistato maglia tricolore e maglia europea, ecco per lei un’altra maglia, sicuramente meno importante ma bellissima, la maglia di Calci. Per Beatrice anche la medaglia ufficiale del Comune e l’abbraccio sul palco della sorella Matilde, anche lei ciclista di successo, della campionissima Fabiana Luperini, del super tifoso don Antonio Cecconi e, per la giunta, del sindaco Massimiliano Ghimenti e della vicesindaca Valentina Ricotta. "Cara Beatrice – così la lettera dell’amministrazione comunale – , abbiamo deciso di organizzare questo momento per celebrare il tuo nuovo straordinario successo. E abbiamo voluto farlo davanti alla tua comunità. Dopo numerosi altri successi ed il piacere e l’onore di vestire la “maglia azzurra”, pochi giorni fa, infatti, sei divenuta campionessa d’Europa ai campionati europei Under23 di ciclismo su pista nella specialità del Keirin. Un prestigioso risultato che testimonia, oltre alle straordinarie capacità sportive, la dedizione, l’impegno e la passione che da sempre ti caratterizza in tutto ciò che fai e che ti stanno portando ad eccellere nel campo dello sport. Grazie al tuo nuovo successo, così come già era avvenuto per gli altri e per quelli di tua sorella Matilde, hai portato ancora più in alto e nel mondo il nome di Calci e della nostra comunità, che non ha mai smesso di fare il tifo per voi e di supportare le vostre imprese sportive".